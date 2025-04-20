В Молдове мэр избил экологического инспектора на Пасху: что послужило причиной конфликта

В Молдове мэр одного из сел Оргиевского района избил экоинспектора на Пасху, в ночь на 20 марта. Конфликт между ними произошел, потому что чиновник поддерживал "традицию" сжигания шин, что запрещено законодательством страны.

Видео дня

Об этом инциденте рассказал в Facebook руководитель Инспектората по защите окружающей среды Молдовы Ион Булмага. Он анонсировал, что официально подаст заявление о возбуждении уголовного дела.

Булмага отметил, что всю пасхальную ночь инспекторы проводили проверки и выявляли граждан, нарушающих природоохранное законодательство

"Самое серьезное, что двое моих коллег, исполнявших свои обязанности в одном из населенных пунктов Оргеева, проходя мимо мэрии, обнаружили кучу покрышек, подготовленных для сожжения. Вызвали мэра и предупредили, чтобы он их убрал. Через некоторое время, мои коллеги вернулись на место происшествия и обнаружили, что несколько человек, в том числе несовершеннолетние, сжигают эти шины", – сообщил он о том, как начинался инцидент.

Далее, общаясь с одним из представителей инспекции, мэр вел себя агрессивно. Він применил силу и попытался вырвать из рук мужчины камеру, на которую осуществлялась видеофиксация нарушения.

Это не первый случай, когда упомянутый чиновник нарушает природоохранное законодательство.

"Во вторник утром я получу отчет инспектора, и мы подадим против него [мэра] заявление о возбуждении уголовного дела", – заявил глава Инспектората по защите окружающей среды.

Как ранее писал OBOZ.UA, после празднования Пасхи наступает особый период в церковном календаре – Светлая неделя. Что, согласно народным и религиозным верованиям, нельзя делать в эти дни, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!