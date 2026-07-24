В Лондоне маленькую обезьянку нашли в сумке для белья: почему примата бросили на произвол судьбы

В Лондоне в автобусе нашли маленькую самку обыкновенной игрунки, которую кто-то оставил в сумке для белья вместе с клеткой. Инцидент произошел в пятницу в районе Кенсал-Райз на северо-западе города. По словам зоозащитников, крошечная обезьянка была напугана, обезвожена и находилась в состоянии стресса.

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Об этом случае сообщило издание The Guardian со ссылкой на Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA). В благотворительной организации отметили, что приматов могут начать бросать чаще после вступления в силу новых требований по лицензированию их содержания.

Обезьяну обнаружил пассажир, обративший внимание на сумку, мешавшую проезду детской коляски. Внутри находилась клетка с животным. После спасения самку назвали Oyster – в честь транспортной карты, которой пользуются пассажиры Лондона.

Водитель автобуса сразу обратился в RSPCA. В обществе сообщили, что с 2021 по 2025 год получили 238 сообщений о случаях жестокого обращения или ненадлежащего содержания приматов.

Новые правила

В апреле в Англии вступили в силу новые правила, обязывающие владельцев приматов получить специальную лицензию и чипировать животных. Те, кто не оформил разрешение до 6 апреля, могут получить штраф в неограниченном размере или даже оказаться под угрозой лишения свободы.

Директор центра Monkey World Элисон Кронин, которая участвовала в подготовке нового законодательства, заявила, что за последнее десятилетие многие люди стали жертвами популярного в соцсетях мифа о том, что диких обезьян можно без проблем содержать дома.

Она также отметила, что заводчики зарабатывали большие деньги на таком спросе. В то же время Кронин положительно оценила новые требования, ведь теперь продавать приматов можно только тем, кто способен обеспечить им надлежащие условия.

Пытаются найти владельца

Главный инспектор RSPCA в Лондоне Клэр Дью заявила, что обезьяну оставили намеренно. По её словам, животное хорошо спрятали в сумке, а рядом положили лишь немного яблока.

"Она была очень напугана и обезвожена", – сказала Дью. Инспектор предположила, что отказ от примата может быть напрямую связан с введением новых требований к лицензированию.

Водитель автобуса и сотрудники компании Metroline помогают RSPCA установить личность человека, оставившего животное. Специалисты также выяснили, что у обезьяны не было микрочипа, хотя это уже является обязательным требованием.

Безопасное убежище

После ветеринарного осмотра Ойстер перевезли в специализированный приют для приматов. Там сообщили, что животное быстро адаптировалось к новым условиям и хорошо перенесло первые дни после спасения. В ближайшее время её планируют познакомить с самцом, чтобы обеспечить естественную социальную среду.

Эксперт RSPCA по экзотическим животным Иви Баттон подчеркнула, что приматы – высокоинтеллектуальные и социальные дикие животные. Им требуется большое пространство, постоянная умственная активность и общение с себе подобными, а человек не способен заменить им такую среду.

Баттон также выразила обеспокоенность тем, что некоторые владельцы, которые не хотят или не могут оформить лицензию, могут начать просто избавляться от своих животных.

По оценкам правительства Великобритании, в Англии в качестве домашних питомцев содержатся около 5 тысяч приматов.

Менеджер по исследованиям организации Born Free Крис Льюис призвал местные власти более активно информировать людей о новых правилах. Он отметил, что потребности приматов невозможно полностью удовлетворить в домашних условиях, а эффективность нового законодательства будет зависеть от его надлежащего исполнения и контроля.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении 37-летнему местному жителю, которого подозревают в жестоком обращении с домашним животным. По данным следствия, мужчина оставил собаку запертой на балконе во время жары, из-за чего животное погибло. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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