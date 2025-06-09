В Латвии возбудили дело против пророссийского депутата, который показывал непристойные жесты в парламенте: в чем его обвиняют. Фото

Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное производство против депутата Сейма Алексея Росликова. Ему инкриминируют содействие государству-агрессору (России), а также разжигание национальной вражды и ненависти.

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Об этом сообщает Delfi. Основанием для открытия дела стало выступление Росликова 5 июня во время заседания Сейма. Тогда депутаты рассматривали декларацию о "преступной русификации", которая предусматривает ограничения на использование русского языка в публичном пространстве.

Росликов публично выступил против инициативы, завершив речь на русском языке словами: "Нас больше, и русский язык - наш язык".

За нарушение регламента Сейма, запрещающего использование русского языка во время официальных заседаний, он был удален из парламентского зала.

Служба безопасности также отметила, что ранее проводила с депутатом профилактические беседы. Его неоднократно предупреждали о возможной уголовной ответственности за публичные заявления, которые могут угрожать национальной безопасности. В частности, внимание правоохранителей привлек его пост в соцсети X, в котором он заявил, что русский язык в Риге "доминирует", и посоветовал политическим оппонентам из партий "Новое единство" и "Национальное собрание" "собирать чемоданы".

Напомним, российский актер Даниил Козловский, который после полномасштабного вторжения РФ в Украину выступал против войны, попал в список нежелательных лиц в Латвии. Министерство иностранных дел страны приняло решение запретить ему въезд на неопределенный срок.

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