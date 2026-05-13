В Кыргызстане предупредили попытку государственного переворота: обвинили экс-руководителя службы безопасности страны

В Кыргызстане восемь человек обвинили в заговоре с целью захвата власти у президента Садыра Жапарова. Среди обвиняемых – влиятельный бывший руководитель службы безопасности Камчыбек Ташиев, который фактически руководил страной в тандеме с главой государства с тех пор, как их обоих привели к власти уличные протесты в 2020 году.

Это продолжалось до неожиданного отстранения Ташиева с должности зимой этого года. Об этом пишет Reuters.

Отметим, что 57-летний Камчыбек Ташиев был ближайшим соратником президента Кыргызстана более 10 лет. После прихода Жапарова к власти в октябре 2020 года Ташиев возглавил Государственный комитет национальной безопасности и стал заместителем премьер-министра страны.

До этого, при предыдущих президентах, Ташиев и Жапаров находились в оппозиции. В 2010-х годах оба политика проходили фигурантами дела о попытке захвата власти и вместе находились под стражей во время судебных разбирательств.

Что известно о попытке государственного переворота

29 апреля Ташиеву предъявили обвинения после выхода интервью депутата парламента Эльвиры Сурабалдиевой. 25 апреля она рассказала журналистам, что увольнение Ташиева с должности главы ГКНБ связано с организацией попытки государственного переворота.

"Президент – великодушный человек... Президенту сейчас очень тяжело, потому что его давний и близкий друг пытался сместить его с должности. Возможно, именно это и стало основной причиной увольнения Ташиева", – сказала депутат.

Она сообщила, что продолжаются следственные действия, а часть фигурантов уже задержана или находится под следствием. Сурабалдиева выразила мнение, что Ташиев остается на свободе из-за снисхождения со стороны президента Садыра Жапарова.

Адвокат Ташиева, Икрамидин Айткулов, подтвердил обвинения. Он заявил, что судебный процесс будет проходить за закрытыми дверями, а репортажи о событиях будут запрещены.

Информации о лицах других семи человек, которым предъявлены обвинения, не было, но в течение последних недель вместе с Ташиевым допрашивали нескольких отстраненных от должности чиновников, которых считают союзниками, в частности бывшего спикера парламента.

Обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Сам Ташиев публично не комментировал это дело.

Как сообщал OBOZ.UA, летом 2024 года в Государственном комитете нацбезопасности Кыргызстана заявили, что предотвратили попытку государственного переворота. В рамках операции задержали пятерых граждан, которые планировали насильственный захват власти с помощью оружия и самодельной взрывчатки.

