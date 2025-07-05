В Китае заявили о готовности укрепить сотрудничество с Францией для урегулирования 'украинского кризиса'

Китай готов к укреплению стратегической коммуникации с Францией и к координации действий для дипломатического завершения российско-украинской войны. Именно дипломатию в Пекине считают "единственным правильным выбором для человечества", когда речь идет о российской агрессии, которую в Китае упорно называют "украинским кризисом".

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Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на брифинге в Париже, где он встретился со своим французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, сообщает "Укринформ". При этом китайский дипломат напомнил, что и Китай, и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, поэтому обязаны не только "придерживаться основополагающих целей" этой международной организации, но и вносить свой вклад "в мировой мир, стабильность и развитие".

"Китай готов укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Францией и в дальнейшем играть конструктивную роль в политическом урегулировании таких горячих вопросов, как "украинский кризис" и Ближний Восток", – сказал Ван, снова демонстративно употребляя эвфемизм "конфликт" в отношении развязанной Москвой неспровоцированной полномасштабной войны против Украины.

Он подчеркнул, что Пекин считает мирное урегулирование международных споров путем диалога и консультаций остается единственным правильным выбором для человечества.

"Китай и Франция являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, должны придерживаться основополагающих целей этой Организации и развивать дружеские двусторонние дипломатические отношения, в основе которых независимость от посторонних влияний, и совместно делать китайско-французский вклад в мировой мир, стабильность и развитие", – подчеркнул китайский дипломат.

Должен ли "придерживаться основополагающих целей ООН", а также требований международного права еще один постоянный член Совбеза, Россия, Ван И не уточнил.

Напомним, ранее Китай объяснил ЕС, что не может допустить проигрыша России в войне против Украины. Все тот же Ван И в разговоре с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас заявил, что если Москва будет разгромлена – Вашингтон переключит все свое внимание на Пекин.

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