В Китае обучают дроны с ИИ имитировать поведение хищных птиц и животных, чтобы создать эффективные 'рои' – WSJ

Китай активно развивает технологии, чтобы научить БПЛА с искусственным интеллектом имитировать поведение хищных животных и птиц для создания "роев" дронов. С этой целью ученые все чаще используют биологические модели, изучая поведение животных в естественных условиях.

На фоне своеобразной "холодной войны" в сфере искусственного интеллекта между США и Китаем военное применение технологий быстро превратилось в одну из ключевых сфер соперничества. Подробнее об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Китай делает ставку на ИИ в войнах будущего

Как отмечается в статье, патентные заявки, государственные закупки и научные исследования свидетельствуют о сосредоточенности Китая на использовании ИИ для создания роев беспилотников, роботов-собак и других автономных систем. Предполагается, что такие решения могут перегружать противника или формировать почти непроницаемую оборону с минимальным участием человека.

В то же время дроны стали одной из определяющих составляющих современной войны в Украине, где тактика и технологии их применения стремительно эволюционируют в реальных боевых условиях. Рои беспилотников способны выполнять роль приманок для истощения боезапасов врага, вести разведку или наносить удары, уничтожая живую силу и бронетехнику во время самоубийственных атак.

В 2024 году государственная телекомпания Китая обнародовала видео системы Swarm 1 – комплекса на базе грузовика, который способен одновременно запускать до 48 беспилотников с фиксированным крылом. Отмечается, что привлечение нескольких таких машин позволяет формировать рои численностью до 200 дронов, которые могут разделяться для выполнения скоординированных задач.

Кроме того, по сообщениям государственных медиа, в декабре первый полет совершил беспилотный носитель Jiutian – массивный летательный аппарат, предназначенный для запуска роев меньших дронов.

Ранее, в сентябре, Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала на военном параде "волков-роботов", которые являются вооруженными версиями роботизированных собак. Производитель этих систем, государственная корпорация China South Industries Group, заявил, что работает над интеграцией наземных роботов с воздушными роями для создания новой модели совместных боевых действий.

Конкуренция США с Китаем

Соперничество между США и Китаем в сфере роев беспилотников продолжается по меньшей мере десять лет. Еще в 2015 году в Калифорнии во время испытаний Военно-морской аспирантуры один оператор одновременно управлял 50 дронами, установив мировой рекорд, который уже в следующем году превзошла государственная оборонная компания Китая.

Китай продолжает активно продвигаться в развитии роевых технологий. В частности, исследователи из Пекинского университета Бейхан, одного из учебных заведений, связанных с НОАК и известного как часть "Семи сыновей обороны", разработали симуляцию "ястребов и голубей". По оценкам американских специалистов по беспилотникам, эта модель хорошо иллюстрирует сильные и слабые стороны китайского подхода к роевой разведке.

Исследование, описанное в научной публикации и патентной заявке, основывается на более сложном моделировании, которое точнее воспроизводит реальные траектории полета дронов, чем большинство биоинспирированных моделей с упрощенной кинематикой. В то же время другие китайские ученые применяют алгоритмы, основанные на поведении муравьев, овец, койотов и китов, пытаясь повысить уровень координации и взаимодействия беспилотных систем.

Выступая на конференции по беспилотным технологиям в Пекине в июле, профессор Бейхан Дуань Хайбин, возглавлявший проект по симуляции "роя ястребов", отметил, что исследователи также экспериментируют с имитацией зрения орлов и плодовых мух для решения проблем восприятия в дронах.

По данным с начала 2022 года, китайские оборонные компании, военные институты и связанные с армией университеты подали не менее 930 патентных заявок в сфере роевой разведки. Для сравнения, в США за тот же период было опубликовано около 60 подобных патентов, из которых по меньшей мере десять принадлежат китайским организациям.

Доминирование Китая в глобальной цепи поставок беспилотников создает для США серьезные трудности в формировании собственного парка недорогих дронов. Зависимость от доступных китайских комплектующих делает американские системы потенциально уязвимыми к сбоям и перебоям в поставках.

В то же время Пентагон пытается сократить отставание от Китая. Недавно американские военные представили новый дальнобойный дрон-камикадзе стоимостью около 35 тысяч долларов, что, по оценкам экспертов, является относительно низкой ценой для такого класса вооружений. Западные производители также экспериментируют с роевыми технологиями: в частности стартап Auterion, который работает в Вирджинии и Мюнхене, продемонстрировал в США возможности координации группы квадрокоптеров.

Несмотря на это, США делают ставку преимущественно на повышение автономности отдельных беспилотников, способных действовать во взаимодействии с военнослужащими и пилотами. Такой подход соответствует концепции децентрализованных боевых подразделений, которая является сильной стороной американских вооруженных сил.

Тайваньский сценарий и минусы ИИ

Аналитики предполагают, что в случае отработки технологий НОАК может применить рои дронов в потенциальном конфликте вокруг Тайваня. После первоначальных ракетных ударов китайская армия, по этому сценарию, способна запускать рои беспилотников с расстояния около 50 миль для патрулирования воздушного пространства острова и поиска истребителей и систем ПВО.

Дроны могут либо непосредственно атаковать обнаруженные цели, либо передавать координаты для ударов ракетами большой дальности. В то же время в военных кругах сохраняются базовые опасения относительно применения искусственного интеллекта, в частности из-за непрозрачности процессов принятия решений и риска ложных "галлюцинаций" алгоритмов.

Правительства, эксперты по технологиям и часть разработчиков ИИ призывают к введению глобальных правил, которые бы ограничивали использование таких систем в войнах, чтобы избежать сценариев неконтролируемого применения автоматизированных средств поражения.

В то же время, как отметил отставной старший полковник НОАК Чжоу Бо, и Китай, и США будут стремиться на практике понять реальные возможности ИИ на поле боя, прежде чем соглашаться на какие-либо ограничения.

"Военные заявки ИИ растут, поэтому его последствия еще не полностью выявлены", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, Украина разрабатывает новую систему противовоздушной обороны на базе искусственного интеллекта, которая способна работать автономно и реагировать на атаки быстрее человека. Проект должен стать ответом на массированные российские удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, которые особенно обострились зимой.

