Во время проведения Almaty Half Marathon в Казахстане трагически погибли два бегуна . Оба участника скончались на дистанции.

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Медики зафиксировали предварительный диагноз "тромбоэмболия". Об этом сообщают местные СМИ.

Первый инцидент произошел в самом начале забега — на первом километре маршрута на проспекте аль-Фараби. 43-летнему Аккояну Рсалиеву стало плохо, он потерял сознание. По словам врача скорой помощи, прибывшей через минуту после вызова, у мужчины не было пульса. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Предварительно – тромбоэмболия легочной артерии на фоне хронической гипертензии.

Второй случай произошел примерно через час — на 16-м километре дистанции. 30-летний Нурбол Ахмади потерял сознание, не дождавшись прибытия врачей. Когда скорая прибыла в 09:18, бегун уже не дышал, пульс отсутствовал, артериальное давление — ноль. Врачи провели все необходимые действия по протоколу, однако смерть наступила до их прибытия. Причина – предположительно также тромбоэмболия.

Организаторы Almaty Half Marathon выразили соболезнования семьям погибших. Исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева заверила, что безопасность участников якобы является приоритетом соревнования

"При регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье, что является принятой в мире практикой при проведении подобных марафонов. Для участников Almaty Marathon в течение года мы регулярно проводим бесплатные открытые тренировки и лекции по экспертам. персонал с необходимыми позициями для первой помощи. Все маршруты забегов тщательно и заблаговременно обрабатываются совместно со службами ГП и скорой медицинской помощи, - добавила она.

Напомним, российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила пропиариться на клинической смерти своего мужа, пропагандиста Тиграна Кеосаяна. После случившегося с ним, по словам Симоньян, она так желала смерти, что якобы даже собиралась на "СВО" в надежде, что ее "грохнут на второй день".

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