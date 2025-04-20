Симоньян из-за клинической смерти Кеосаяна собиралась на 'СВО' с надеждой, что 'грохнут на второй день'

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила пропиариться на клинической смерти своего супруга, пропагандиста Тиграна Кеосаяна. После случившегося с ним, по словам Симоньян, она так желала смерти, что якобы даже засобиралась на "СВО" в надежде, что ее "грохнут на второй день".

Видео дня

Потом же от подобной идеи Симоньян отказалась – по ее словам, только ради детей. Такую "историю" пропагандистка рассказала в эфире государственного телеканала "Россия 1", его тиражируют пропагандистские СМИ.

Симоньян заявила, что после клинической смерти Кеосаяна якобы подумывала уехать в зону "специальной военной операции".

"Я решила, что если эта кома и такая тяжелая ситуация… я уеду на СВО, потому что я не могу больше жить... Мне-то будет легче, меня грохнут на второй день", — выдала пропагандистка.

Она также сообщила россиянам, что винила себя в случившемся с мужем, поскольку не находилась рядом с ним, когда Кеосаяну стало хуже.

Пропагандистка уверяла, что "была готова оставить детей на попечение сестер". А потом – передумала. Но не из страха за собственную шкуру, а "ради детей".

"Я поняла, не смогу так жестоко поступить с ними. Стала искать другие пути", — сказала Симоньян.

Какие именно "пути" она начала искать, пропагандистка не уточнила, вместо этого рассказав, как вместе со свекровью ждет результатов лечения Кеосаяна.

"Не рви мне душу. Я и так на последнем издыхании. Не могу смотреть фотографии, не могу зайти в его кабинет в нашем доме. Мне кажется, у меня разорвется сердце", — заявила Симоньян, добавив в свой рассказ "деталей" об идиллии, которая якобы царила между ней и Кеосаяном и своем "самоотречении" после его комы.

Напомним, о том, что известный российский пропагандист, муж Симоньян, пережил клиническую смерть и впал в кому, стало известно 8 января.

Скандально известный кремлевский пропагандист, ведущий телевизионных шоу на российском ТВ Тигран Кеосаян продвигал украинофобские, сексистские, расистские и шовинистские нарративы Кремля. Он активно занимался пропагандой, оправдывая российскую агрессию и военные преступления против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!