В Ирландии зарезали 31-летнего украинца, который вышел из дома за продуктами

В Ирландии в городе Корк смертельно ранили ножом 31-летнего украинца, когда тот вышел в магазин за продуктами. По подозрению в убийстве полиция задержала 40-летнего мужчину.

Нападение произошло вечером в понедельник, 16 марта, накануне Дня Святого Патрика – национального праздника Ирландии. Об этом пишет Irish Independent.

"Полиция начала расследование убийства после того, как в понедельник вечером в центре города Корк был смертельно ранен ножом отец одного ребенка, который пошел покупать продукты для своей семьи, чтобы приготовить ужин накануне Дня Святого Патрика", – сказано в сообщении.

Известно, что 31-летний гражданин Украины после ранения шатаясь прошел почти 100 метров назад к своему жилому комплексу, пытаясь найти помощь. Медикам, прибывшим на место, не удалось спасти мужчину.

Уроженец Украины прожил в Ирландии большую часть своей взрослой жизни. Он проживал со своим ребенком и партнершей в жилом комплексе Camden Court.

По данным полиции, инцидент произошел после 19:00 на пересечении улиц Лоуэр-Джон-стрит – Кнапс-сквер – Девоншир-стрит. Сейчас следователи считают, что смертельное ножевое ранение было ничем не спровоцированным и случайным нападением на улице.

Подозреваемого в совершении преступления арестовали в Корке рано утром в среду, 18 марта. Его ждал допрос.

