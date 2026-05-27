В Иране озвучили условие восстановления 'нормального' прохода через Ормузский пролив - медиа

Иран очертил условия, при которых судоходство через Ормузский пролив может вернуться к привычному режиму. Речь идет о возможном возобновлении движения после достижения временного соглашения с США.

Видео дня

На этом фоне рынки уже отреагировали снижением цен на нефть. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно сообщению иранского государственного телевидения, в неофициальном проекте временного мирного соглашения между Ираном и США предусмотрено, что нормальный режим прохода через Ормузский пролив может быть восстановлен в течение месяца после завершения работы над документом. В то же время в проекте уточняется, что эти условия не распространяются на военные суда.

Пока остается неизвестным, насколько актуальным является этот документ и согласилась ли американская сторона на предложенные условия. Официальной реакции со стороны Белого дома на момент публикации не было.

После появления этой информации мировые цены на нефть продемонстрировали снижение. В частности, нефть марки Brent подешевела почти на 4% и опустилась ниже отметки в 96 долларов за баррель. Всего за неделю падение превысило 7%, что связывают с ростом оптимизма среди трейдеров относительно возможного достижения договоренностей.

Среди других положений проекта соглашения – прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США, а также вывод американских военно-морских сил из территориальных вод Ирана. Отдельно обсуждается создание совместного механизма контроля за судоходством в проливе с участием Ирана и Омана.

Именно вопрос контроля за Ормузским проливом остается одним из наиболее спорных в переговорах. Соединенные Штаты настаивают на обеспечении свободного прохода судов, тогда как Иран выступает за новый порядок регулирования. При этом Оман официально не комментировал заявления Тегерана об участии в соответствующих консультациях.

Переговоры между Ираном и США продолжаются на фоне договоренностей о временном прекращении огня, заключенных в начале апреля. Стороны также обсуждают продление этого режима примерно на два месяца и полноценное восстановление функционирования Ормузского пролива, который является ключевым маршрутом для поставок энергоносителей.

Закрытие пролива в начале обострения привело к резкому росту цен на нефть и газ, что, в свою очередь, усилило инфляционное давление в мире. Сейчас же ожидания договоренностей частично стабилизируют ситуацию на рынках.

По словам заместителя секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери-Кани, косвенные контакты с США продолжаются. Он подчеркнул, что достижение договоренности возможно только после согласования всех ключевых вопросов. Также, по его словам, новый режим прохода через пролив будет существенно отличаться от предыдущего, а Иран и Оман работают над определением соответствующего механизма.

В то же время переговорный процесс осложняется рядом факторов. В частности, стороны должны согласовать вопрос размораживания иранских активов. Тегеран настаивает на доступе к не менее 12 миллиардам долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.

Напряженность в регионе остается высокой. Накануне сообщалось о столкновениях между американскими силами и иранскими военными вблизи пролива, во время которых есть погибшие. Кроме того, Иран заявил об обстреле американских самолетов и уничтожении беспилотника.

Дополнительным фактором риска является эскалация в Ливане, где продолжаются боевые действия между Израилем и группировкой "Хезболла", которая поддерживается Ираном.

Тегеран настаивает на том, чтобы режим прекращения огня охватывал все направления, включая ливанское. В то же время Израиль не готов ограничивать свои военные операции, объясняя их необходимостью защиты собственной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом Трамп разочаровался темпами переговоров и уже обсудил с советниками дальнейшие действия в Иране. Президент США провел встречу с высокопоставленными чиновниками по национальной безопасности в Белом доме, и главной темой обсуждения стали дальнейшие шаги Вашингтона в военном конфликте с Ираном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!