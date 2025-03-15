В Ираке ликвидировали второго по важности лидера ИГИЛ в мире: что известно

В Ираке ликвидировали одного из лидеров террористической организации "Исламское государство" Абдаллу Маки Мослех аль-Рифаи, известного также как Абу Хадиджа. Боевик был уничтожен в ходе операции, проведенной сотрудниками Иракской национальной разведки совместно с коалиционными силами во главе с США.

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Абу Хадиджа ликвидировали в результате авиаудара в провинции Аль-Анбар. Об этом сообщает Fox News.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани заявил, что аль-Рифаи был "одним из самых опасных террористов в Ираке и мире". Центральное командование США в своем заявлении сообщило, что его силы в сотрудничестве с иракской разведкой и силами безопасности нанесли авиаудар в провинции Аль-Анбар, в результате которого был убит "мировой лидер ИГИЛ № 2, глава глобальных операций и эмир уполномоченного комитета Абдалла Макки Муслих аль-Рифаи, по прозвищу "Абу Хадиджа". Также удалось уничтожить еще одного боевика ИГИЛ, но его имя не называют.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту новость в социальной сети Truth Social. Глава Белого дома заявил, что "несчастная жизнь аль-Рифаи закончилась".

"Сегодня был убит беглый лидер ИГИЛ в Ираке. На него неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГИЛ, в координации с иракским правительством и курдским региональным правительством", - заявил американский президент.

В Центральном командовании вооруженных сил США уточнили, что Абу Хадиджа ответственность за операции, логистику и планирование, проводимые ИГИЛ по всему миру. Также террорист руководил значительной частью финансов глобальной организации группировки. По данным американских войск, после удара американские и иракские силы выдвинулись к месту удара и обнаружили убитых боевиков ИГИЛ, на каждом из которых были надета "жилетка смертника", а также имелось несколько единиц оружия.

Американским и иракским силам удалось идентифицировать аль-Рифаи с помощью ДНК, собранной во время предыдущей попытки ликвидации, когда ему чудом удалось скрыться.

Напомним, в США арестован один из возможных организаторов теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" Мохаммад Шарифула, известный как "Джафар". Он обвиняется в поддержке террористической организации ИГИЛ-К и участии в нападениях, которые привели к гибели сотни людей.

Ранее сообщалось, что религиозному фанатику "Исламского государства", совершившего резню в немецком городе Золинген, Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула обвинения. В обвинении три пункта касаются совершенных убийств и десять – покушений на убийство. Также нападающего обвиняют в членстве в террористической организации за границей.