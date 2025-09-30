В Индонезии обвалилась школа: есть жертва, десятки детей под завалами. Фото и видео

В Индонезии произошла масштабная трагедия. В городе Сидоарджо на востоке острова Ява обрушилось здание исламской школы-интерната Аль-Хозини.

Видео дня

По последним данным, по меньшей мере один ученик погиб, еще 99 детей получили ранения, а около 65 школьников считаются пропавшими без вести. Об этом пишет The Guardian.

Что известно

Здание рухнуло во время послеполуденной молитвы, когда в молитвенном зале находились десятки мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет. Спасатели, полиция и военные работали всю ночь, пытаясь разобрать завалы.

По словам руководителя операции Нананга Сигита, под обломками до сих пор могут оставаться десятки детей. Чтобы поддержать жизнь выживших, спасатели подавали под завалы кислород и воду.

Однако поисковые работы затрудняют тяжелые бетонные плиты и риск дальнейшего обрушения, поэтому тяжелую технику не привлекают.

"Мы делаем все возможное, чтобы достать живых. Каждая минута на счету", – подчеркнул Сигит.

Возле больниц и руин школы собрались сотни родственников учеников. На доске объявлений штаба спасателей уже утром появились имена 65 пропавших. Люди плачут и умоляют о скором спасении детей.

"О Боже... мой сын все еще под завалами", – кричала мать одного из учеников, за ней раздавались похожие крики других родителей.

По предварительной информации полиции, обвал произошел из-за незаконного расширения здания. Молитвенный зал изначально был двухэтажным, но на него без разрешения надстроили еще два этажа.

"Фундамент не выдержал веса бетонных перекрытий и рухнул во время заливки", – сообщил представитель полиции провинции Жюль Абрахам Абаст.

Раненых учеников доставили в местные больницы. У многих – черепно-мозговые травмы и переломы, часть детей находится в критическом состоянии. Студентки, которые молились в другой части комплекса, смогли спастись.

Власти начали расследование причин трагедии и проверку строительных норм в регионе. Спасательные работы продолжаются, а количество жертв может возрасти.

Как сообщают OBOZ.UA, в Индонезии в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 19 человек, более 500 человек пришлось эвакуировать. На курортном острове Бали на неделю ввели чрезвычайное положение. В результате сильнейших за последние 10 лет наводнений дома местных жителей оказались под водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!