В Индонезии в результате ливней погибли по меньшей мере 19 человек: на Бали ввели чрезвычайное положение. Видео

В Индонезии в результате мощных ливней погибли по меньшей мере 19 человек, более 500 человек пришлось эвакуировать. На курортном острове Бали на неделю ввели чрезвычайное положение.

Об этом сообщило издание NHK со ссылкой на местные органы власти. Отмечается, что в результате сильнейших за последние 10 лет наводнений дома местных жителей оказались под водой.

Ливни на Бали начались 9 сентября, в результате чего реки вышли из берегов, возникли оползни. Из-за этого сотни жителей вынуждены были искать убежища во временных укрытиях.

По данным Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, на Бали погибли 14 человек, еще двое считаются пропавшими без вести. Более 560 жителей эвакуированы в пункты временного размещения, поскольку их дома оказались под водой.

Дожди сейчас прекратились, и уровень воды начал снижаться, но спасатели все еще ищут уцелевших.

Два человека пропали без вести в городе Денпасар, столице Бали. Здесь погибло 8 человек.

По словам властей, еще два человека погибли от поражения электрическим током и были смыты течением на юго-западе Бали в округе Джембрана.

Еще трое жертв были найдены мертвыми в округе Гианьяр. В округе Бадунг погиб один человек.

Основные дороги были перекрыты из-за оползней, по меньшей мере два моста повреждены.

В некоторых районах продолжается очистка от грязи и обломков.

Туристам советуют не покидать места проживания и планировать маршруты с учетом ограничений.

Внезапные наводнения накрыли также провинцию Восточная Нуса-Тенгара, где погибли по меньшей мере пять человек.

