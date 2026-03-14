В Индийском океане месяц продолжается извержение вулкана: километровые потоки лавы полностью парализовали движение. Фото и видео

На французском острове Реюньон в Индийском океане уже почти месяц продолжается мощное извержение вулкана Питон-де-ла-Фурнез. Километровые потоки лавы перекрыли прибрежную дорогу и фактически парализовали автомобильное движение на части острова.

Фронт лавового потока уже подошел к океану на расстояние ближе 150 метров. Об этом сообщает Imaz Press.

Извержение одного из самых активных вулканов мира – Питон-де-ла-Фурнез – началось 13 февраля 2026 года после периода относительной тишины. Вулкан, который последние несколько лет находился в спокойном состоянии, снова активизировался и начал выбрасывать большие объемы лавы.

Раскаленные лавовые потоки спускаются по склонам вулкана и постепенно продвигаются к побережью, уничтожая растительность и все на своем пути. Лава уже пересекла главную прибрежную трассу острова, из-за чего движение транспорта на этом участке полностью остановили.

По состоянию на утро 14 марта продвижение лавы значительно замедлилось. Специалисты Обсерватории вулкана Питон-де-ла-Фурнез сообщили, что фронт лавового потока находится примерно в 150 метрах от океана.

В то же время ученые отмечают, что скорость движения лавы может меняться, поэтому предсказать точный момент, когда она достигнет воды, пока сложно. Если это произойдет, горячая лава впервые за последние около 20 лет попадет в океан, что может вызвать сильное испарение и образование густых облаков пара.

Несмотря на опасность, извержение привлекает местных жителей и туристов, которые собираются возле безопасных зон, чтобы наблюдать за природным явлением и снимать фото и видео лавовых потоков.

