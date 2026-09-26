В Германии умышленное повреждение кабелей привело к сбоям в железнодорожном сообщении: что установила полиция

В немецком городе Гельзенкирхе из-за повреждения и кражи железнодорожных кабелей возникли масштабные перебои в движении. В результате инцидента было нарушено движение около 300 региональных и междугородних поездов.

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Об этом сообщает DPA. По данным правоохранительных органов, причиной инцидента стало именно хищение кабелей, а не умышленная диверсия или саботаж. Злоумышленники повредили и вырезали кабели в нескольких местах вдоль путей.

Как произошла авария

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn сообщил о нескольких сбоях в работе сигнализации вблизи Гельзенкирхена около 4:15 утра. Неизвестные перерезали несколько кабелей, часть из них вытащили и похитили, из-за чего перестали работать системы сигнализации и управления движением.

Из-за повреждений поезда некоторое время не могли курсировать по всей территории Гельзенкирхена. Некоторые поезда были вынуждены ехать по значительным объездным маршрутам или пропускать остановки.

Среди пострадавших были, в частности, некоторые маршруты Дортмунд – Мюнхен, Гамбург – Базель, а также сообщения из северной Германии в Кёльн.

Движение начало восстанавливаться

По данным Deutsche Bahn, ремонтные работы завершились около полудня 26 сентября, после чего первые поезда начали возобновлять движение через район Гельзенкирхена. В то же время в течение дня ожидались задержки и другие перебои.

Государственная и федеральная полиция утром 26 сентября осмотрели место происшествия и собрали доказательства.

Другие инциденты в Германии

Напомним, 2 сентября на Центральном вокзале Аугсбурга произошел взрыв, в результате которого пострадали двое граждан Украины. Из-за инцидента движение поездов на вокзале временно приостановили, а на месте работали правоохранители.

По предварительной информации, взорвалась ручная граната. Правоохранители работали на месте происшествия и обследовали территорию вокзала и прилегающие участки, чтобы установить точное место взрыва.

В городе Ратенов в Бранденбурге полиция обнаружила оружие и боеприпасы в подвале жилого дома. Из-за опасной находки жильцов эвакуировали, а часть боеприпасов обезвредили на месте или вывезли для контролируемого подрыва.

Как писал OBOZ.UA, в Германии задержали 48-летнего мужчину, которого подозревают в серии атак на электрические подстанции в нескольких регионах страны. По данным следствия, для нападений использовались самодельные устройства, а в результате атак было повреждено важное оборудование.

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