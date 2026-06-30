В Германии произошла стрельба из-за спора о родительских правах: шесть человек погибли

В городе Штаде (ФРГ) днем 29 июня мужчина открыл стрельбу в центре для родителей и детей, убив шестерых взрослых. Подозреваемый в совершении преступления, 45-летний немец турецкого происхождения, был арестован, еще два человека находятся под следствием.

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Известно, что жертвами стали четыре женщины и двое мужчин. Все они были сотрудниками центра, передает tagesschau.de.

Что известно о смертельном инциденте

Правоохранители вечером в понедельник прокомментировали мотив преступления: они подозревают, что стрельба началась из-за спора об опеке. Трехмесячная дочь подозреваемого (а также 34-летняя мать ребенка) проживали в этом учреждении в Штаде.

По словам официальных лиц, арестованному 45 лет, он родился в Германии (в Ганновере) и имеет турецкое происхождение. Мужчина был известен полиции в связи с угрозами, но в полицейской базе данных он не был классифицирован как лицо, совершавшее насильственные преступления. Об этом пишет Welt.

Дочь стрелка и мать ребенка присутствовали во время инцидента. Обе не пострадали. Ребенок в настоящее время находится под опекой правоохранительных органов, а мать допросили следователи.

После нападения преступник попытался скрыться на серо-серебристом автомобиле, за рулем которого находилась его знакомая женщина, но правоохранители поймали фигуранта. Неясно, откуда он взял огнестрельное оружие. Разрешения на его хранение у мужчины не было.

Позже следователи уточнили, что, кроме стрелка, задержаны еще два лица: это женщины из круга знакомых подозреваемого. Их возможная роль в массовом убийстве расследуется.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) группа из по меньшей мере 10 вооруженных преступников открыла огонь по жителям неофициального поселения Джамперс, обустроенного в промышленном районе-пригороде Кливленд на востоке города. В результате массовой стрельбы погибли 12 человек, еще девять получили ранения.

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