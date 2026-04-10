В Германии отменены сотни рейсов из-за забастовки работников Lufthansa: что происходит

В Германии из-за забастовки бортпроводников авиакомпании Lufthansa отменены более 500 рейсов. Протест охватил рейсы из крупнейших аэропортов страны: Мюнхена и Франкфурта, а также Гамбурга, Бремена, Штутгарта, Кельна, Дюссельдорфа, Берлина и Ганновера.

Об этом сообщает Tagesschau. Информацию также подтвердила сама авиакомпания Lufthansa.

Забастовка началась в полночь 10 апреля и продлится как минимум до 22:00 по местному времени. По оценкам ADV, под угрозой отмены оказались 520 вылетов Lufthansa и ее регионального подразделения Lufthansa CityLine.

Во Франкфурте отменено около 75% из почти 350 запланированных рейсов Lufthansa. Всего, по данным региональных медиа, аннулировано около 280 вылетов и еще 270 рейсов на прилет. В крупных аэропортах, в частности в Гамбурге и Берлине, также отменены десятки рейсов.

В Lufthansa заявили, что другие авиакомпании группы, Discover, Lufthansa City и Eurowings, по возможности будут выполнять дополнительные рейсы. Также Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, Air Dolomiti и ITA Airways планируют увеличить частоту полетов и использовать на направлениях в Германию и из нее более крупные самолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, формально должны получить разрешение от карьерного центра Бундесвера. Однако пока это требованиефактически не действует, потому что военная служба в стране остается добровольной.

