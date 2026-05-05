В Ереване, где проходил саммит ЕС, произошла стрельба: есть погибший

В столице Армении Ереване во время проведения мероприятий, связанных с саммитом ЕС, произошла стрельба, в результате инцидента погиб человек. Выстрелы прозвучали днем в жилом районе города, после чего раненого госпитализировали, но спасти его не удалось.

Видео дня

Об этом сообщило Shamshyan.com. Отмечается, что по факту случившегося инициировано уголовное производство.

Что известно об инциденте

По данным издания, около 13:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе по адресу Багратуняц, 13, где обнаружили пострадавшего с огнестрельным ранением.

Еще до прибытия полиции мужчину доставили в больницу, однако он умер, не приходя в сознание. По словам очевидцев, погибшему было около 40 лет, его звали Артем.

На месте происшествия работали следователи и оперативники. Были обнаружены следы, похожие на кровь, а также другие вещественные доказательства, в частности окурки и предметы, которые могут иметь значение для расследования.

Расследование и поиск стрелка

По факту стрельбы следственный отдел района Шенгавит открыл уголовное производство по статье "убийство".

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего, а также разыскивают стрелка и орудие преступления.

Обстоятельства инцидента выясняются, полиция проводит оперативные мероприятия для установления всех деталей происшествия.

Стрельба произошла во время саммита

Напомним, в Ереване сегодня, 5 мая, проходит первый в истории двусторонний саммит между Арменией и Европейским Союзом. Мероприятие проходит при участии руководства Армении и топ-чиновников ЕС, в частности президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Европейского совета Антониу Кошти.

Проведение саммита в Ереване рассматривается как важный сигнал об отходе Армении от влияния России, углубление политического диалога между ней и ЕС и намерение строить долгосрочное партнерство.

Вчера, 4 мая, в столице Армении состоялся саммит Европейского политического сообщества. Это первое событие такого масштаба в стране, которое собрало лидеров более 40 государств, включая президента Украины Владимира Зеленского.

Среди тем, которые обсуждались – противодействие иностранным информационным манипуляциям, в частности, во время выборов, и повышение устойчивости критической инфраструктуры к гибридным угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества, который состоялся 4 мая в Ереване. На саммите обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержка программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!