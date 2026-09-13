В ДР Конго число случаев Эболы превысило 7 тысяч: сколько инфицированных уже умерло

В Демократической Республике Конго число зарегистрированных случаев заражения вирусом Эбола достигло 7022. В результате вспышки уже умерли 3398 человек, ещё 837 находятся в изоляции или проходят лечение.

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Об этом сообщает Al Jazeera. Нынешняя вспышка была официально обнаружена в середине мая, однако эксперты предполагают, что заболевание могло незаметно распространяться ещё в течение нескольких недель до этого.

Вспышка Эболы распространилась на семь провинций

Нынешняя вспышка редкого вируса Бундибугйо, ставшая 17-й эпидемией Эболы в ДР Конго, началась в северо-восточной провинции Итури.

Впоследствии заболевание распространилось на отдаленные восточные и северные регионы страны, где десятилетиями действуют вооруженные группировки, присутствие государства остается слабым, а медицинская инфраструктура недостаточно развита.

В начале этой недели случай Эболы подтвердили уже в седьмой провинции страны — Южном Убанги. Она расположена на северо-западе ДР Конго и граничит с Центральноафриканской Республикой и Республикой Конго.

Большинство зарегистрированных случаев приходится на Итури. Там вирус обнаружили, в частности, в школах после возвращения детей к занятиям после летних каникул, что вызвало беспокойство среди родителей и медицинских работников.

Мать школьника из города Буния Анжель Магани рассказала, что родители сильно обеспокоены, поскольку не знают, из каких семей происходят дети и каково состояние здоровья их родственников.

В школах ввели обязательное мытье рук с мылом, а также ограничили количество учеников в классах до 30 человек. Детям регулярно напоминают о необходимости избегать физических контактов и рукопожатий, а также часто мыть руки.

Что известно о вирусе Эбола

Эбола передается при контакте с биологическими жидкостями инфицированного человека. Заболевание может вызывать сильные внутренние и наружные кровотечения, а также отказ органов.

За последние 50 лет вирус Эбола унес жизни более 15 тысяч человек в Африке. Самая смертоносная вспышка произошла в Западной Африке в 2014–2016 годах — тогда от вируса "Заир" умерли более 11 325 человек, преимущественно в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне.

Впрочем, для штамма Бундибугйо, который сейчас циркулирует в ДР Конго, пока нет утвержденной вакцины или специфического лечения, хотя несколько потенциальных препаратов и вакцин уже проходят испытания.

Напомним, в августе 2026 года ДР Конго получила более 16 тысяч доз вакцины против Эболы на фоне быстрого распространения заболевания. Всего страна ожидала 70 тысяч доз вакцины.

Как писал OBOZ.UA, в августе 2026 года вспышка Эболы в ДР Конго уже стала самой смертоносной в истории страны. Тогда было известно о 2325 умерших и 4945 подтвержденных случаях заражения.

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