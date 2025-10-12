В США произошла стрельба в баре с сотнями посетителей: четверо погибли, по меньшей мере 20 ранены

На острове Святой Елены в штате Южная Каролина (США) из-за стрельбы в баре четверо человек погибли и 20 получили ранения. Инцидент произошел в заведении Willie's Bar and Grill в ночь на воскресенье, 12 октября.

Трагедия случилась во время вечеринки для выпускников Battery Creek High School – средней школы местного города Бофорт. ABC News передает, что стрельба началась около часа ночи (по местному времени).

Что известно о преступлении

Пресс-служба окружного шерифа проинформировала о по меньшей мере 20 раненых, из которых четверо были госпитализированы в критическом состоянии. Еще четыре посетителя погибли на месте инцидента. Один из убитых – охранник, пишет WIS News 10.

"Многие пострадавшие и свидетели бросились в близлежащие предприятия и дома, пытаясь укрыться от выстрелов", – говорится в заявлении шерифа округа Бофорт.

Владелец Willie's Bar and Grill закрыл свое заведение еще в декабре, однако помещение арендовали, чтобы провести встречу выпускников. В момент стрельбы там находились сотни человек.

Арестов подозреваемых еще не было (по состоянию 13:00 воскресенья по местному времени), хотя правоохранители заявили, что ведут расследование в отношении "лица, представляющего интерес".

"Это трагический и тяжелый инцидент для всех. Мы просим вас проявить терпение, пока мы продолжаем расследование", – призвали представители офиса шерифа.

В связи с работой полицейских дорога на улицу доктора Мартина Лютера Кинга-младшего возле перекрестка шоссе 21 была частично перекрыта.

