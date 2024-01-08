На протяжении военной агрессии Российской Федерации против Украины, Республика Беларусь является не только "нейтральным" наблюдателем, но и активным участником обеспечения военных потребностей РФ. Систематическая и всеобъемлющая поддержка включает поставки оружия, размещение техники и личного состава России на беларуской территории, а также проведение совместных учений для военнослужащих.

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Одним из ключевых звеньев поддержки РФ стала поставка огромного количества боеприпасов по веткам беларуской железной дороги. За время агрессии значительная часть этих боеприпасов передавалась через Гомельскую (67 976 тонн), Минскую (8 798 тонн), Брестскую (28 507 тонн), Барановичскую (1 064 тонны) и Могилевскую станцию (25 190 тонн) железной дороги. Это является свидетельством важной роли Беларуси в реализации стратегических планов России.

Помимо транспортировки боеприпасов, Беларусь предоставляла России возможность размещения техники и личного состава на своей территории. В частности, 98 танков Т-72А и 40 БМП-2, снятые с консервации базы резерва танков посёлка Уречье, были отправлены со станции "Уречье" в Ростовскую область Российской Федерации.

Кроме того, 53 грузовых автомобиля Урал передавались с 288-й базы резерва автомобильной техники (в/ч 54687), расположенной в г. Старые дороги Минской обл.

Основные арсеналы хранения боеприпасов.

2271-я база инженерных боеприпасов (в/ч 22403) , а также 4970-я база инженерных боеприпасов (в/ч 52957) - специализируется на хранении и обслуживании инженерных средств, которые используются для строительства объектов обороны или преодоления инженерных заграждений. (станция Речица).

43-я база ракет и боеприпасов (в/ч 11724) специализируется на хранении и обслуживании арсенала российской военной техники - включает ракетные системы и средства огневой поддержки. (станция Добруш)

1868-я база артиллерийского вооружения (в/ч 63604) и 391-я база артиллерийских боеприпасов (в/ч 29253) - осуществляется хранение и подготовка к использованию артиллерийского вооружения, включая зенитные и артиллерийские орудия (станция Новобелицкая).

46-й арсенал ракет и боеприпасов (в/ч 67878) – обслуживает ракетные системы и артиллерийское вооружение. (станция Бронная Гора)

Указанные арсеналы и базы свидетельствуют о глубоком уровне сотрудничества между РФ и Беларусью в военно-технической сфере. Они также подчеркивают стратегическое значение Беларуси как огромной базы для поставок военной техники в Российскую Федерацию в условиях войны. К тому же, производя оружие для РФ, используя собственное финансирование, материалы и рабочую силу, Беларусь оставляет свои тылы открытыми, расчитывая на гарант безопасности от такого ненадежного соседа как Россия.

Обьемы поставок тщательно скрываются режимом Лукашенко. Цифры, приведенные в отношении масштабов и выбранных маршрутов поставок, имеют характер обобщения, что делает точную оценку реального влияния Беларуси сложной.

Вопросы относительно дальнейшей реакции мирового сообщества и дальнейших санкций против Беларуси остаются актуальными.