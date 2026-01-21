В Барселоне сошел с рельсов пассажирский поезд: известно о 15 пострадавших. Фото

Пассажирский поезд в Барселоне сошел с рельсов в ночь на вторник на линии пригородных перевозок. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Хелида на маршруте R4. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере 15 человек, движение в этом районе полностью остановили.

Об аварии сообщило испанское издание Elmundo со ссылкой на службы экстренной помощи. По информации журналистов, поезд столкнулся с подпорной стеной, которая упала на рельсы после сильных дождей. Мэр Сан-Садурни подтвердил телеканалу TV3, что на месте работают спасатели, пожарные и каталонская полиция Mossos d'Esquadra.

Последствия непогоды

По данным медицинской службы скорой помощи, среди пострадавших есть пассажиры в тяжелом и среднем состоянии. Пять человек госпитализировали с травмами средней тяжести, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Медики работали всю ночь, ведь вызовы поступали один за другим. По информации службы 112, диспетчеры приняли 28 звонков, связанных с этим инцидентом.

Место аварии оставалось оцепленным несколько часов. Движение на участке не восстановили даже после эвакуации пассажиров, поскольку специалисты проверяли состояние пути и инфраструктуры.

Подробности инцидента

Подпорная стена обвалилась после дня интенсивных ливней в Каталонии. Из-за непогоды зафиксировали многочисленные проблемы на дорогах и железной дороге региона. Именно падение конструкции на пути стало причиной схода поезда с рельсов, уточняют экстренные службы.

Это был не единственный случай за сутки. В Бланесе и Массене-Массанес сошел с рельсов другой поезд из-за схождения оси, о чем сообщила компания Adif. В том вагоне ехали десять пассажиров, обошлось без травм.

Кроме того, около 130 пассажиров скоростного поезда AVE застряли в тоннеле из-за повреждения контактной сети. Renfe организовала пересадку на другой состав без выхода людей на рельсы. Еще 30 пассажиров эвакуировали вблизи Форнельс-де-ла-Сельва после падения дерева на путь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 18 января на юге Испании произошла масштабная авария на железной дороге: сошли с рельсов два скоростных поезда. По меньшей мере 21 человек погиб, в том числе один из машинистов, еще десятки людей получили серьезные травмы. Движение скоростных железнодорожных перевозок между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено.

Позже стало известно, что причиной масштабной катастрофы 18 января не была диверсия. Столкновение поездов, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек, произошло, скорее всего, из-за технических проблем. По словам министра внутренних дел, нет никаких фактов, которые бы указывали на диверсию, поэтому такую причину вообще не рассматривали.

