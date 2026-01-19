В Испании сошли с рельсов два скоростных поезда: есть погибшие и пострадавшие. Фото и видео

На юге Испании вблизи города Адамус вечером 18 января произошла масштабная авария на железной дороге: сошли с рельсов два скоростных поезда. По меньшей мере 21 человек погиб, включая одного из машинистов, еще десятки людей получили серьезные травмы.

Как передает El Mundo, чрезвычайное происшествие случилось около 19:40 воскресенья (по местному времени). Движение скоростных железнодорожных перевозок между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено.

Что произошло

Поезд Iryo 6189, который двинулся из Малаги в направлении Мадрид-Пуэрта-де-Аточа и перевозил более 300 пассажиров, был в пути примерно час, когда по неизвестным (по состоянию на вечер 18 января) причинам сошел с рельсов и вылетел на другую линию.

Поезд пересек соседнюю колею. По ней двигался скоростной поезд дальнего следования Alvia 2384, он ехал на юг в противоположном направлении: от Пуэрта-де-Аточа до Уэльвы. Количество пассажиров – около 100.

Произошло столкновение, в результате которого второе транспортное средство тоже сошло с рельсов.

Скорость, с которой двигались оба поезда, неизвестна, но существует гипотеза, что она не была максимальной. Это помогло предотвратить катастрофу с еще более непредсказуемыми последствиями.

В поезде Iryo больше всего пострадали вагоны № 6, 7, 8 – Alvia протаранил их. В результате аварии несколько вагонов второго поезда упали с четырехметровой насыпи.

Государственное телевидение Television Espanola заявило, что травмировались около 100 людей, 25 из которых находились в тяжелом состоянии. Погиб как минимум 21 человек.

Министр транспорта Оскар Пуэнте, ответственный за железнодорожную инфраструктуру Испании, объявил, что он отправился на станцию Аточа, чтобы контролировать спасательные операции из центра экстренной помощи государственной железнодорожной сети Renfe.

"Последняя информация очень серьезная. Удар был ужасным... Самое главное сейчас – помочь пострадавшим", – заявил Пуэнте.

