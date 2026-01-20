Не диверсия: в Испании озвучили версию смертельной аварии на железной дороге

Причиной масштабной катастрофы на железной дороге, которая произошла в Испании 18 января, не была диверсия. Столкновение поездов, в результате которого погиб по меньшей мере 41 человек, произошло, скорее всего, из-за технических проблем.

Видео дня

Об этом заявил министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка во вторник, 20 января, во время пресс-конференции. Его цитирует издание Barron's.

По словам министра, нет никаких фактов, которые бы указывали на диверсию, поэтому такую причину вообще не рассматривали.

"Возможность диверсии никогда не рассматривалась. С самого начала мы говорили о технических проблемах, связанных с железнодорожным транспортом. Никогда не было никаких элементов, которые бы указывали на обратное", – сказал Фернандо Гранде-Марласка.

Что произошло

Вечером 18 января на юге Испании, вблизи города Адамус, произошла масштабная авария на железной дороге: столкнулись два скоростных поезда.

Несколько вагонов поезда Iryo, следовавшего из Малаги в Мадрид с 300 пассажирами, сошли с рельсов и столкнулись с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении, в вагонах которого ехало 184 пассажира. В результате столкновения второй поезд также сошел с рельсов.

Несколько вагонов поезда Alvia упали с четырехметрового склона, что значительно усложнило доступ к пострадавшим и проведение спасательной операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в железнодорожной катастрофе в Испании погибли более двух десятков человек. Травмировались около 100 человек, 25 из которых находились в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!