В аэропорту Нидерландов отменили либо задержали почти 450 авиарейсов: в чем причина

Из-за снежной и ветреной погоды в аэропорту "Схипхол" вблизи Амстердама (Нидерланды) в пятницу, 2 января, было отменено и задержано почти 450 рейсов. В этом же районе действовало предупреждение о гололеде, что добавило пассажирам трудностей с доездом к аэропорту и обратно.

Об этом пишет NL Times. Пресс-службы аэропорта и Европейского центра воздушного движения Eurocontrol предупреждали путешественников о потенциальных опозданиях или даже отменах рейсов.

Вылеты откладывали на разный срок: от нескольких минут до нескольких часов. Только до 10:00 утра пятницы было отменено 58 рейсов на прибытие, еще 197 столкнулись с задержками.

Около 15 рейсов также опоздали в аэропорту Эйндховена (преимущественно рейсы на вылет), еще восемь – в аэропорту Роттердам-Гаага.

Eurocontrol предупредил об "очень значительных задержках", заявив, что все воздушное движение в Амстердам и из него, вероятно, будет нарушено в течение суток. Эти проблемы в ведомстве связали со штормом Анна, который, как сказано в бюллетене организации, принесет "зимние дожди, снег и сильные ветры для некоторых регионов Бенилюкса, Польши, Германии и Чехии".

"Для многих осадки будут смесью дождя и снега, но в глубине страны и на высокогорьях погода принесет снегопады. Снег также ожидаются в Швеции и Финляндии", – говорилось в сообщении.

"Вы летите из аэропорта "Схипхол" или к нему? Проверьте актуальную информацию о рейсе перед вылетом или обратитесь к своей авиакомпании", – говорится в заявлении пресс-службы "Схипхола" для пассажиров

Самый сильный порыв ветра, зафиксированный в этом районе утром пятницы, составлял около 85 километров в час.

Из-за гололеда трасса A5, пролегающая вдоль западной стороны аэропорта, была временно перекрыта в обоих направлениях после того, как грузовик столкнулся с ограждением

Как ранее писал OBOZ.UA, в первый день 2026 года в Амстердаме произошел трагический инцидент, связанный с церковью Вонделкерк. После полуночи 1 января в историческом здании начался сильный пожар. Властям пришлось эвакуировать жителей домов, которые расположены поблизости.

