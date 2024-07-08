Устал ли Запад от Украины? Иностранцы запустили интерактивный флешмоб. Фото

В соцсети Х(Twitter) граждане других стран запустили мощный интерактивный флешмоб. Они решили показать, что продолжают поддерживать Украину.

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Флэшмоб 4 июля запустил пользователь сети с никнеймом Canadian Kobzar. Он быстро "завирусился". Таким образом, иностранные налогоплательщики дали четко понять, что Запад не устал от Украины.

"Я канадский налогоплательщик. Ничто не делает меня счастливее того, что мои налоговые доллары тратятся на поддержку Украины и борьбу со злом", – написал CanadianKobzar в комментарии к своему сообщению.

Этот пост быстро набрал популярность. И уже через несколько дней к нему присоединились британцы, итальянцы, чехи, немцы, французы, австралийцы и многие другие.

Стоит отметить, что в социальных сетях распространяются сотни сообщений, призывающих продолжать поддерживать Украину в тяжелое время. Некоторые пользователи просто добавляли к своим сообщениям разные мемы.

Напомним, что известные информационные операции Кремля, оправдывающие войну в Украине, повлияли на поддержку войны внутри страны. Согласно результатам опроса, проведенного в июне, опубликованном 4 июля независимой российской социологической организацией "Левада-Центр", две трети респондентов обвиняют США и НАТО в войне в Украине и вызванных жертвах.

Как сообщал OBOZ.UA, все больше украинцев теряют веру в то, что Запад будет поддерживать Украину, сопротивляющуюся российской агрессии так долго, как это декларируют западные лидеры. По сравнению с концом 2022 г. в конце февраля 2024 г. количество граждан, чувствующих, что Запад устал от войны, выросло практически втрое.

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