Умер один из самых влиятельных в истории вице-президентов США Дик Чейни

Во вторник, 4 ноября, умер один из самых влиятельных вице-президентов США Дик Чейни. Политик ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Об утрате сообщила семья Чейни, передает CNN. Причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Дик Чейни был замечательным и добрым человеком, который научил своих детей и внуков любить нашу страну, жить мужественной, честной, любовной, доброй жизнью и заниматься рыбалкой", – говорится в заявлении семьи.

Политическая карьера

Дик Чейни начал политическую карьеру в конце 1960-х годов как стажер в Конгрессе США. Впоследствии занимал ряд ключевых должностей в Белом доме, а в конце 1980-х возглавил Министерство обороны. Именно под его руководством Соединенные Штаты провели военную операцию "Буря в пустыне" в Ираке.

Политик занимал должность вице-президента во время каденции американского лидера Джорджа Буша-младшего, в течение двух сроков с 2001 по 2009 год и в течение многих лет оставался одной из самых влиятельных и одновременно противоречивых фигур в Вашингтоне.

Несмотря на сохранение жестких консервативных взглядов, в более поздние годы своей политической деятельности Дик Чейни фактически оказался в изоляции от собственной партии из-за острой критики действующего президента США Дональда Трампа, которого он называл "трусом" и главной угрозой для американской республики.

На президентских выборах 2024 года он поддержал либерал-демократку и действующего вице-президента Камалу Харрис, продемонстрировав этим отход современной Республиканской партии от принципов традиционного консерватизма, которые он отстаивал.

