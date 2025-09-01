Украинца, который угрожал поджогами из-за вето Навроцкого, депортировали из Польши. Видео

Гражданина Украины, который угрожал поджечь дома в Польше в случае лишения его соотечественников льгот, депортировали. Польско-украинскую границу в сопровождении правоохранителей он пересек в воскресенье, 31 августа.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Республики Польша Марцин Кервиньский. На платформе X (Twitter) он поделился соответствующим видеороликом.

"Это финал истории: гражданин Украины, который угрожал поджогами на опубликованных в интернете видео, был принудительно доставлен и депортирован в Украину сотрудниками Польской пограничной службы",– написал Кервиньский.

Что известно об инциденте

Полиция Варшавы задержала 29-летнего украинца в пятницу, 29 августа.

После того, как президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, мужчина опубликовал в социальной сети TikTok провокационное видео, в котором пригрозил совершить поджоги в районе Прага в Варшаве.

Правоохранители сообщали, что сотрудники отдела по борьбе с терроризмом и убийствами нашли фигуранта в течение нескольких часов. Его доставили в Варшавское полицейское управление и допросили.

Мужчине предъявлено обвинение в публичном подстрекательстве к совершению правонарушения (статья 255 Уголовного кодекса Польши). Уже в воскресенье гражданина Украины выслали из страны назад на Родину.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Президент Польши объявил о наложении вето на поправку к закону о помощи гражданам Украины 25 августа. Кароль Навроцкий объяснил это тем, что законопроект не включает ключевую, по его мнению, поправку: пособие "800+" должно предоставляться только украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

– Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявлял, что решение президента имеет прямое влияние на доступ к критически важной интернет-связи: Варшава не сможет финансировать Starlink для Украины.

– Позже глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий опроверг заявление Кшиштофа Гавковского. Представитель Навроцкого утверждает, что Starlink финансируется в соответствии с действующим законодательством и поданный президентом законопроект предусматривает сохранение этой нормы.

– Украинские дипломаты сообщили, что ведут консультации и диалог с чиновниками Польши по поводу вето Навроцкого на помощь украинцам. Дипломаты призвали граждан Украины в Польше придерживаться действующих норм законодательства страны, несмотря на правовую неопределенность.

