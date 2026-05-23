Украина благодаря войне в Иране стала ключевым игроком глобальной безопасности – западные медиа

Украина на фоне войны на Ближнем Востоке и эскалации вокруг Ирана постепенно укрепляет свой статус ключевого игрока в сфере глобальной безопасности. Западные медиа отмечают, что опыт Киева в современной войне, особенно в использовании беспилотных технологий, стал критически важным для партнеров.

Это меняет международное восприятие Украины – от получателя помощи до активного субъекта архитектуры безопасности. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

В материале отмечается, что эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, в частности из-за использования иранских дронов в различных регионах, усилила спрос на украинский опыт ведения войны.

Украина, которая накопила значительные наработки в противодействии беспилотникам во время войны с Россией, теперь рассматривается как один из центров военных инноваций.

Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца отметила, что изменение восприятия Украины уже очевидно.

"Наши технологические революционные решения трансформировали войну. Сейчас происходит переход от восприятия Украины как простого получателя помощи... к восприятию ее как субъекта безопасности", – отметила она.

На фоне этих процессов президент Владимир Зеленский активизировал международные контакты со странами Персидского залива, где Украина представляет собственные оборонные разработки и обсуждает возможности совместного производства вооружений. Украинских военных также привлекают к демонстрации технологий противодействия дронам.

Европейские партнеры, как отмечает издание, все чаще рассматривают Украину как источник критически важного боевого опыта для собственных армий. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула роль Киева в современной архитектуре безопасности.

"Если наша главная проблема сейчас – это безопасность, то кто лучше всего знает, как воевать и защищаться? Это Украина", – заявила она.

В то же время война на Ближнем Востоке имеет и негативные последствия для Украины. В частности, рост нагрузки на системы противовоздушной обороны и дефицит ракет-перехватчиков могут усложнить международные поставки вооружений. Дополнительно повышение цен на нефть временно ослабляет экономическое давление на Россию.

Несмотря на это, Киев продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь сократить доходы Кремля. Украинская сторона рассчитывает, что истощение российских ресурсов может приблизить момент переговоров.

Советник президента Украины Александр Камышин отметил изменение характера современной войны.

"Единственный способ завершить эту войну – перенести ее на территорию врага. И мы это делаем", – сказал он.

В материале также отмечается, что российские войска несут значительные потери – более 30 тысяч военных ежемесячно, что, по оценкам западной разведки, превышает возможности РФ по пополнению армии. При этом такие потери не сопровождаются существенными территориальными достижениями, а экономические трудности усложняют мобилизационные процессы.

Украинские эксперты отмечают, что современная война определяется массовым производством дронов, быстрой адаптацией технологий и интегрированными системами управления боем. Эксперт по противодействию беспилотникам Дмитрий Путята отметил, что баланс сил меняется.

"Россия больше не имеет преимущества над нами ни в чем, кроме количества живой силы. Я гораздо оптимистичнее, чем несколько месяцев назад, потому что теперь я наконец вижу украинские технологии в действии", – сказал он.

Аналитики подчеркивают, что несмотря на предыдущие пессимистические прогнозы относительно Украины, страна сохранила ключевые позиции на фронте и продолжает развивать оборонно-промышленный комплекс. Директор Французского института международных отношений Тома Гомар отметил, что устойчивость Украины стала неожиданностью для многих экспертов.

"Уровень военного сопротивления Украины и способность организовать промышленную базу стали стратегической неожиданностью", – сказал он.

Также сообщается, что украинские технологии, в частности системы управления боем "Дельта", уже вызывают интерес у западных армий. По словам командующего Центрального командования США адмирала Брэда Купера, украинский опыт активно используется партнерами.

"Мы позаимствовали большое количество тактик и процедур, которые нам передали украинцы", – отметил он.

