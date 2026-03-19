Удар по газовому месторождению Южный Парс изменил расклад: аналитики дали прогноз, сколько может длиться война на Ближнем Востоке

Израиль нанес удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс. И этот удар подтолкнул аналитиков к выводу, что война США и Израиля с Ираном, вероятно, продлится до мая.

Между тем мировые цены на нефть продолжают расти на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в материале Axios.

Как пишет Axios, аналитики заявили в среду, что израильский военный удар по газовому месторождению Южный Парс, расположенному между Ираном и Катаром в Персидском заливе, означает, что война с Ираном, вероятно, продлится до мая.

"Цены на нефть выросли после беспрецедентного удара израильских войск по газовому месторождению, который, по словам Барака Равида с Axios, был проведен в координации с администрацией Трампа и одобрен ею, а мировая цена на нефть марки Brent в начале четверга все еще колебалась около 100 долларов за баррель", – добавляет издание.

Axios отмечает, что после нанесенных Тегераном в ответ на атаку ударов по критически важной энергетической инфраструктуре в регионе Персидского залива, президент США Дональд Трамп заявил, что израильские войска больше не будут атаковать "чрезвычайно важное и ценное месторождение Южный Парс" – если только "Иран глупо не решит напасть на очень невинный Катар".

Иранские атаки были направлены по инфраструктуре вдоль Персидского залива, в частности по тому, что директор программы глобальной политики Penn Washington Дэниел Шнайдерман называет "жемчужиной Катара" – промышленным городом Рас-Лаффан, "крупнейшим в мире объектом экспорта СПГ".

Кроме того, Тегеран также нанес удары по энергетическим объектам в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Эти удары вызвали гневную реакцию со стороны стран, на которые они были направлены, а министр иностранных дел Саудовской Аравии предупредил: "Мы оставляем за собой право предпринять военные действия, если это будет сочтено необходимым".

По данным Axios, катарские чиновники связались с представителями США, в частности с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом, после первого ракетного удара Ирана.

Между тем Тегеран продолжает длительную блокаду узкого Ормузского пролива в Персидском заливе, перекрывая значительную часть мировых поставок сырой нефти. И именно перечисленные обстоятельства заставили аналитиков прогнозировать: конфликт продлится минимум полтора месяца.

"Решение атаковать Южный Парс и связанные с ним объекты подтверждает наше мнение о том, что война, скорее всего, продлится до мая", – отметил в исследовательской записке в среду Торбьерн Солтведт, главный аналитик компании Verisk Maplecroft по вопросам Ближнего Востока, специализирующейся на оценках рисков.

Шнайдерман, который во времена президентства Джо Байдена работал в Пентагоне, с этой оценкой согласился. Он в комментарии Axios добавил, что "военные операции США и Израиля существенно ухудшили, в частности, возможности Ирана по баллистическим ракетам, а также их запуски беспилотников".

"С другой стороны, несложно перемещать пусковую установку "Шахед" и усложнять ее поражение. Я просто думаю, что израильтяне и Соединенные Штаты будут прилагать усилия, чтобы поразить отдельные пусковые установки и запасы еще очень долго", – отметил собеседник издания.

То же, по его мнению, касается и некоторых ракет, которые иранские военные могут разместить на кузове грузовика.

"Просто не так уж и трудно быть оперативно гибким с мобильными запусками", – сказал он.

Иранские военные имеют ограниченное количество такого оружия, и, по словам Шнайдермана, оно, вероятно, будет "среди главных целей, которые американцы и израильтяне пытаются поразить".

"Им (иранцам. – Ред.) труднее делать это, чем в начале войны, но они все еще могут оказывать значительное давление на Ормузский пролив", – считает экс-чиновник Пентагона.

Учитывая атаки Тегерана на другие объекты на Ближнем Востоке в среду, Солтведт из Verisk Maplecroft спрогнозировал, что действия израильских военных против Южного Парса "могут спровоцировать атаки на объекты, которые до сих пор не пострадали".

"Наибольшее беспокойство вызывает потенциальность атак на трубопровод Восток-Запад Саудовской Аравии или экспортные объекты на Красном море, которые, наряду с Фуджейрой, предлагают единственную значительную альтернативу Ормузскому проливу", – сказал Солтведт.

Он также отметил, что "пока стимулом для Ирана не является деэскалация".

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас США рассматривают отправку тысяч солдат на Ближний Восток. По данным Reuters, переброска дополнительных сил может помочь Трампу получить дополнительные варианты, пока он рассматривает расширение операций США ввиду того, что война с Ираном пока не приводит к желаемому результату.

