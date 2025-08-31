Удар Израиля по столице Йемена: ликвидирован премьер-министр хуситов. Фото

Премьер-министр хуситов Ахмед аль-Рахави погиб в результате авиаудара по столице Йемена Сане в четверг. Вместе с ним серьезно пострадали несколько правительственных чиновников. О смерти аль-Рахави официально подтвердило движение хуситов.

По данным CNN, это первый случай, когда Израилю удалось поразить столь высокопоставленного представителя группировки. В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал удар "беспрецедентным нокаутом" для руководства хуситов.

Был убит вместе с соратниками

Израильские медиа, в частности The Times of Israel со ссылкой на местный канал Al-Jumhuriya уточняют, что аль-Рахави был убит вместе с несколькими соратниками в отдельной атаке на квартиру в Сане.

Лидеры хуситов уже пообещали отомстить. Глава их Верховного политического совета Махди аль-Машат заявил в видеообращении, что "раны будут превращены в победу". Министр обороны группировки добавил, что они готовы "на всех уровнях" противостоять "сионистскому врагу".

Атмосфера в Сане после удара напряженная: сторонники хуситов собираются на площадях, тогда как улицы охраняют вооруженные патрули.

Атака по руководству

По сообщениям хуситов, удар пришелся во время закрытой встречи правительственных министров, где обсуждали результаты деятельности за год. Встреча также должна была включать трансляцию речи лидера движения Абдул Малика аль-Хуси.

По предварительным данным, были поражены до десяти высокопоставленных деятелей группировки, но точные масштабы потерь пока не разглашаются.

28 августа OBOZ.UA рассказывал, что военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по позициям хуситов в столице Йемена Сане. Атака состоялась во время речи их лидера Абдул-Малика аль-Хуси. Целью атаки стали высокопоставленные официальные лица.

Сообщается о более 10 ударах по домам в Сане, где могли скрываться лидеры хуситов, а также атаки в провинциях Амран и Хаджа.

В тот день в ЦАХАЛе отметили, что удар стал продолжением операции ВВС Израиля в воскресенье, 24 августа, в контролируемом хуситами городе Сана.

Что предшествовало

Эти атаки стали ответом на пуски, которые осуществили хуситы 22 августа. В тот день по Израилю был запущен беспилотник и баллистическая ракета с кассетной боеголовкой.

Напомним, что 7 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела масштабную военную операцию "Черный флаг" на территории Йемена, нанеся мощные удары по целям хуситского режима. Израильские военные поразили порты, электростанцию и судно.

21 августа также стало известно о том, что израильские военные продолжают продвигать свои планы по захвату города Газа. Армию ЦАХАЛ уже заметили в окрестностях населенного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июня Израиль совершил авиаудар по Йемену. Предполагалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира военного штаба хуситов в Йемене Мухаммеда Аль-Гамари.

