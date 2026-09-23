Убежища и защитные сооружения: Польша усилила шесть пунктов пропуска с Украиной

Польша перевела в режим боевой готовности шесть пограничных пунктов на границе с Украиной. На их территории также будут присутствовать военнослужащие польской армии.

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Об этом сообщили глава МВД и администрации Польши Марцин Кервинский и вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции во вторник в пункте пропуска Дорогуск на границе с Украиной. Их слова приводит Укринформ.

Что известно

Польша усилила шесть пограничных пунктов на польско-украинской границе в Люблинском и Подкарпатском воеводствах, граничащих с Украиной. Там также будут присутствовать военнослужащие польской армии.

"Перевод пограничных пунктов на границе с Украиной в состояние повышенной готовности и подготовка военнослужащих заняли менее 24 часов после принятия решения. Военные создали посты в соответствии с рекомендациями пограничной службы. Это еще один пример очень хорошего взаимодействия между службами", – отметил Кервинский.

Отмечается, что усиление контрольно-пропускных пунктов происходило в Дорогуске, Зосине, Будомеже, Корчове, Медике и Крощенке.

Что было введено

Усиление контрольно-пропускных пунктов заключалось в том, что там введены ограничения на количество людей и транспортных средств, которые одновременно могут находиться на их территории. Это делается для того, чтобы в случае угрозы была возможность быстро эвакуировать людей. Также на пунктах пропуска определены места для укрытия. Кроме того, планируется в срочном порядке обустроить дополнительные сооружения там, где это необходимо.

В польском МВД также напомнили, что пункты пропуска на границе с Украиной еще два года назад польское правительство отнесло к объектам критической инфраструктуры. Это, по оценке ведомства, расширяет возможности служб по реагированию на различные инциденты.

Кервинский отметил, что польская армия и пограничная служба тесно взаимодействуют для обеспечения безопасности на границе. По его словам, пункты пропуска являются важными логистическими и транспортными маршрутами для Польши и Европы. Он подчеркнул, что, несмотря на недавние инциденты с российскими беспилотниками вблизи польской границы, этот район "остается безопасным".

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Украина и Румыния открыли новый пропускной пункт на границе – "Белая Церковь – Сигету-Мармацей". Он будет работать круглосуточно для легковых автомобилей с максимально допустимой массой до 3,5 тонн.

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