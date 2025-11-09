У Путина снова озвучили ядерные угрозы и цинично заявили о 'паритете'

Страна-агрессор Россия не отходит от привычной для себя тактики и продолжает разбрасываться ядерными угрозами. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ может нарушить обязательства по запрету ядерных испытаний.

Рупор Кремля выдал: если другая страна проведет ядерные испытания, то Россия должна будет сделать то же самое с точки зрения сохранения паритета. Об этом Песков заявил в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Ядерные угрозы РФ

Представитель Кремля отметил, что диктатор России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва якобы привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний. Также в Кремле утверждают, что не намерены нарушать существующие обязательства при условии их соблюдения со стороны других стран.

Таким образом Песков дал понять, что, если США действительно проведут ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально.

Кроме того, Песков отметил, что Соединенные Штаты не должны делать ошибок в своих суждениях касательно испытаний "Буревестника" и "Посейдона" на атомной энергетической установке. Рупор Кремля заявил, что это не является испытанием ядерного оружия.

"Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и выводах. Если это так, то с экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение. Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", – подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, в конце октября президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение уже передано Министерству обороны.

5 ноября военные США осуществили испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с базы ВВС США "Ванденберг". Ракета пролетела примерно 6 759 километров до испытательного полигона им. Рональда Рейгана на острове Уэйк в Республике Маршалловы Острова.

Ранее, 21 октября, Россия объявила об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. По информации российского Генштаба, ракета якобы пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе более 15 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп отреагировал на недавние испытания ядерной ракеты "Буревестник", состоявшиеся в России. Он посоветовал российскому диктатору сосредоточиться на завершении войны против Украины, а не проводить испытания ядерного оружия.

