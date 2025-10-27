'У нас есть действительно хорошие люди': Трамп назвал своих потенциальных преемников на посту президента США

Президент США Дональд Трамп не может баллотироваться на третий срок, так как это запрещает Конституция. Сам он "хотел бы" принять участие в выборах 2028-го года, но главными претендентами на выдвижение в президенты Трамп назвал госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джея Ди Вэнса.

Об этом он сказал в понедельник, выступая перед журналистами на борту Air Force One, направлявшегося в Японию, передает Politico. Трамп ответил на противоречащие Конституции предложения баллотироваться на третий срок, – идею, недавно выдвинутую бывшим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.

"Я бы с удовольствием это сделал – у меня лучшие показатели за всю историю", – сказал президент. Однако он добавил, что "на самом деле не думал" о том, чтобы баллотироваться снова.

"У нас есть действительно хорошие люди", – отметил Трамп.

Когда американского лидера попросили назвать имена, он жестом указал на Рубио, который вернулся, чтобы поговорить с журналистами. "У нас есть замечательные люди – я не буду на этом останавливаться. Один из них стоит прямо здесь", — сказал он.

Трамп также выразил похвалу своему вице-президенту Вэнсу, который играет важную роль в администрации по ряду вопросов внутренней политики и национальной безопасности.

"Очевидно, что Джей Ди замечательный. Вице-президент замечательный. Я не уверен, что кто-то будет баллотироваться против этих двух", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон заявил, что действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут избрать президентом и в 2028 году. Хотя законы США это запрещают, в окружении американского лидера якобы уже создан соответствующий план, как обойти Конституцию страны.

Бэннон сказал, что Трамп является богоизбранным на эту должность человеком, и американцы должны с этим смириться.

