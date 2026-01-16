В Беларуси объявили масштабную проверку войск: говорят, что присоединится сам Лукашенко

В Беларуси начали внезапную комплексную проверку Вооруженных сил по прямому поручению Александра Лукашенко. Она охватит различные подразделения армии и предусматривает несколько этапов с привлечением элементов, связанных с современными боевыми угрозами. Сам Лукашенко заявлен как участник контроля за ходом проверки.

Детали озвучил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. О начале проверки сообщило государственное агентство БЕЛТА.

По словам Вольфовича, проверка носит комплексный характер и проводится без предупреждения. Ее замысел утвержден лично Лукашенко, который оставил за собой право самостоятельно определять, какие именно воинские части и в какое время он будет проверять.

Во время мероприятий особое внимание уделяется учету опыта так называемой специальной военной операции. В частности, речь идет о проверке систем охраны военных объектов и способности подразделений противодействовать современным средствам поражения, включая беспилотные летательные аппараты.

Первым этапом проверки стало инспектирование одной из крупнейших в стране воинских частей технического обеспечения. На ее базе хранятся различные образцы бронетанкового вооружения и военной техники. Власти отмечают, что проверка имеет целью оценить реальное состояние боеготовности и способность армии действовать в условиях современных угроз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что страна-агрессор Россия "помогает" белорусским оружейникам создать ядерные боеголовки. В частности, получить ядерную боевую часть может белорусский оперативно-тактический ракетный комплекс "Полонез" – по крайней мере, сейчас над этим "работают российские специалисты".

