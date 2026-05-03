Туск анонсировал встречу с Зеленским: где и когда состоится

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики проведу переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

Видео дня

Туск отметил, что эта встреча нужна, чтобы поддержать "элементарное единство европейского политического сообщества". Об этом глава польского правительства заявил на брифинге в Варшаве накануне поездки в Армению.

Диалог Польши с Украиной

По словам Туска, в Ереване встретятся лидеры около 50 стран, в том числе там состоятся и двусторонние встречи лидеров. Польский премьер подчеркнул, что "ситуация сейчас особенная", поэтому необходимо поддерживать контакты.

"У меня будут двусторонние встречи с другими участниками этого саммита – премьер-министрами и президентами Канады, Турции, Великобритании, а также с президентом Зеленским. Во время стратегического хаоса и геополитической неопределенности, этот хаос, к сожалению, иногда принимает форму настоящей войны, как в Украине или на Ближнем Востоке, для меня очень важно вместе с другими лидерами предоставить международной политике определенный признак ответственности, чтобы ситуация не вышла из-под контроля", – рассказал польский премьер.

Что известно о саммите

Следующий саммит Европейского политического сообщества пройдет 4 мая 2026 года в Ереване (Армения). Это относительно новый формат, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном в 2022 году. Его главная цель – создать платформу для стран "большой Европы", как входящих в Евросоюз, так и нет, чтобы обсуждать общие проблемы на равных.

Сообщество появилось как ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, чтобы сплотить континент перед лицом новых угроз.

В отличие от ЕС, здесь нет жесткой бюрократии или обязательных юридических решений. Это скорее "клуб" для оперативной координации и обмена мнениями.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш запланировал провести короткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоится в Армении в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!