Турция захватила на территории Сирии 10 боевиков Исламского государства – медиа

Турецкие спецслужбы провели операцию в Сирии, в ходе которой задержали десять человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство". После задержания они были доставлены на территорию Турции для дальнейшего расследования.

Все фигуранты, по предварительным данным, имеют турецкое происхождение и могли быть причастны к ряду атак. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что операцию провела Национальная разведывательная организация Турции (MIT) в координации с сирийскими партнерами. В результате были задержаны 10 человек, которых подозревают в деятельности в структурах "Исламского государства" и участии в планировании или поддержке террористических атак.

Сообщается, что один из задержанных может быть связан с организаторами взрыва на железнодорожном вокзале в Анкаре в 2015 году, в результате которого погибли более 100 человек. Другой фигурант, по данным источников, якобы занимал должность руководителя разведывательного подразделения группировки, ответственного за операции против Турции.

Следствие также устанавливает, что задержанные могли быть привлечены к вооруженной подготовке боевиков и распространению пропаганды. Кроме того, их подозревают в планировании или содействии террористическим атакам на территории Турции.

Сейчас все задержанные находятся под контролем правоохранительных органов, продолжаются следственные действия и проверка их возможной роли в деятельности террористической сети.

Напомним, ранее о ликвидации Аль-Минуки сообщил президент США Дональд Трамп. По его словам, ликвидация террориста существенно ослабляет возможности ИГИЛ проводить операции и координировать террористическую деятельность, в частности направленную против граждан США.

"Он думал, что сможет спрятаться в Африке, но понятия не имел, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе того, что он делает. Он больше не будет терроризировать народ Африки и не будет помогать планировать операции, направленные против американцев. С его устранением глобальная операция ИГИЛ значительно уменьшилась.", – говорил американский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее США и силы стран-партнеров нанесли удары по целям "ИГИЛ" на территории Сирии. Эти удары были частью операции "Глаз ястреба", которая была начата 19 декабря 2025 года.

