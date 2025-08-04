Турция готовится подписать масштабное оборонное соглашение с Сирией: что предусматривает

В конце августа Турция и Сирия могут подписать всеобъемлющее соглашение в сфере безопасности. Планы включают реструктуризацию сирийской армии и повышение ее обороноспособности, предоставление учебной и консультационной поддержки, размещение военных на отдельных аэродромах и создание трех турецких баз в стране.

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Как передает Aydınlık, страны "близки" к подписанию соответствующих документов. Турецкие СМИ утверждают, что новые инициативы направлены на "защиту единства, целостности и стабильности" Сирии.

Предварительно, Анкара может перебросить своих солдат на военные аэродромы "Пальмира" и "Эт-Тифор" в провинции Хомс и "Миннах" в пригороде Алеппо.

По данным израильского ресурса Ynet, Турция готовится перебросить войска на базу в Хаме.

Неназванный источник в Министерстве национальной обороны Турции заявил Asharq al-Awsat, что соглашение предусматривает создание трех военных баз в Сирии.

"Первая – в Пальмире, вторая – на военном аэродроме "Тифор" в провинции Хомс и третья – на военном аэродроме "Миннах" в пригороде Алеппо. Кроме того, сирийской армии будет оказана консультативная поддержка, а ее потенциал будет укреплен", – сказал собеседник.

Он добавил: также рассматривается вопрос о создании четвертой базы – в городе Дейр-эз-Заур. Переговоры касательно этого пункта еще продолжаются.

"Прямого объявления о создании военных баз не будет", – признал неназванный сирийский источник.

Соглашение предусматривает создание учебных баз, установку радиолокационных станций, систем противовоздушной обороны и беспилотных авиационных комплексов.

Сирийский дипломатический источник заявил, что это соглашение об обучении "является первым шагом к созданию турецких военных баз в центральной и северной Сирии".

Ранее в оборонном ведомстве Турции заявляли о "решительной позиции в отношении защиты территориальной целостности Сирии, обеспечения стабильности и борьбы с террористическими организациями".

"Сирийское правительство официально обратилось к Турции с просьбой о поддержке в укреплении ее обороноспособности и борьбе со всеми террористическими организациями, в частности ИГИЛ . В соответствии с этой просьбой мы продолжаем предоставлять обучение, консультации и техническую поддержку для укрепления обороноспособности Сирии", – информировали представители министерства.

Что предшествовало

После падения в Сирии режима Башара Асада Турция стремится к тесному сотрудничеству со страной и намерена активно участвовать в ее восстановлении, обеспечивая заказами собственные компании и все больше вытесняя Россию.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Турции презентовали новую сверхзвуковую ракету IHA-300, которая имеет дальность полета более 500 километров. Ее также можно запускать с тяжелых беспилотников и истребителей.

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