Израиль планирует объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов для полной оккупации сектора Газа – СМИ

В рамках плана по полной оккупации сектора Газа Армия обороны Израиля готовится к массированному обстрелу и проведению точечных операций. Более того, израильское правительство намерено объявить мобилизацию десятков тысяч резервистов.

По предварительным данным, офис Биньямина Нетаньяху может принять соответствующее решение уже в ближайшие дни. Об этом сообщает израильский телевизионный канал Channel 13.

В Иерусалиме возникли разногласия

О том, что израильское правительство приняло решение взять полностью под свой контроль сектор Газа стало известно несколько дней назад. Наряду с подготовкой к оккупации Газы высокопоставленные армейские чиновники резко раскритиковали этот шаг.

На этом фоне возникли слухи о том, что Нетаньяху намерен одобрить мобилизацию десятков тысяч резервистов. При этом противники мобилизации в Израиле отмечают, что относительно недавно правительство заверяло, что резервистов не будут привлекать к военной операции в Газе.

После решения кабинета министров об оккупации Газы, стратегия Израиля по ведению войны по-прежнему остаётся под вопросом. На пути к этому Израилю придётся столкнуться с рядом серьёзных проблем, включая гуманитарные вопросы.

Несмотря на противоречия ЦАХАЛ продолжает подготовку к реализации решения правительства. Израильская армия готовится к массированному обстрелу и проведению точечных операций по кварталам города Газа, расширению гуманитарной помощи и переселению части населения города на юг.

Тем временем начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир распорядился минимизировать опасность для удерживаемых в городе заложников. Несмотря на обещания, армия оценивает, что резервисты прослужат в этом году более 75 дней. Тем временем, одобрение мобилизации десятков тысяч дополнительных резервистов ожидается уже 11 августа.

Что предшествовало

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы 7 августа. По его словам, речь не идет о долгосрочной оккупации анклава в Палестине – Израиль лишь хочет уничтожить террористов ХАМАС и передать анклав "под арабское управление".

Решение Израиля взять под свой контроль всю территорию сектора Газа осудили в ряде стран. Там призывают Иерусалим "удержаться от эскалации", чтобы предотвратить еще большую гуманитарную катастрофу в Палестине и гибель людей. Соответствующую позицию выразили в ООН, министерствах иностранных дел Австралии, Великобритании, Турции. В Германии решили прекратить экспорт оружия в Израиль, которое может быть использовано в секторе Газа.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не намерены признавать Палестинское государство. Зато в Белом доме поддерживают уничтожение ХАМАС и решение гуманитарного кризиса, сложившегося в секторе Газа.

Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает государство Палестина. Свою позицию он обосновал тем, что приоритетом сейчас является прекращение войны в секторе Газа и спасение гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил планы ЦАХАЛ взять под контроль весь сектор Газы.

