Трое немцев на снегоступах перешли границу Финляндии с Россией: что с ними произошло

Трое немецких туристов незаконно пересекли государственную границу между Финляндией и Россией в среду, 14 января. По их словам, они сделали это из любопытства.

По данным Пограничной службы, пересечение границы произошло в районе Пальякка в Куусамо, пишет Yle. Туристы попали на территорию РФ на снегоступах.

Патруль пограничной охраны Кайнуу поймал граждан Германии недалеко от госграницы. По данным финских властей, на месте пересечения границы не было установлено пограничное заграждение.

Молодые люди признались в том, что они пересекли границу с РФ. По их словам, они сделали это из любопытства, и пробыли на восточной стороне границы недолго.

"Да, они сознательно направились к границе и перешли на российскую сторону", – сообщил капитан Юха Ромппайнен.

По его словам, туристам дали ясно понять, что в приграничный район въезд запрещен. Дело вскоре передадут прокурору для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Если он примет такое решение, туристам будет предъявлено обвинение до их отъезда из Финляндии.

Отмечается, что пограничники поставили в известность о произошедшем российскую сторону.

Как сообщал OBOZ.UA, в Финляндии, которая граничит с Россией, усиливают защиту от дронов на фоне опасений по поводу страны-агрессора. Государство, которое с 2023-го года является частью НАТО, уже приобрело сотни глушителей и детекторов беспилотников.

