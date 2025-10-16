Украинские дроны обвалили России экспорт нефтепродуктов: доходы достигли самого низкого уровня с начала войны

В сентябре 2025 года доходы России от экспорта ископаемого топлива снизились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. В то же время поставки газа через "Турецкий поток" в Европу выросли на 7% в годовом измерении, с поставкой 13,8 млрд куб. м за первые три квартала 2025 года.

Об этом сообщает Centre for Research on Energy and Clean Air. Отмечается, что ключевым фактором такого падения стали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и портовой инфраструктуре, которые нанесли значительный удар по экспорту нефтепродуктов.

Ежемесячные доходы России от экспорта ископаемого топлива упали на 4% по сравнению с предыдущим месяцем – до 546 млн евро в день, что является минимальным показателем за весь период войны. Налоговые поступления в бюджет от нефти и газа сократились на 26% в годовом исчислении, хотя в месячном – выросли на 15% из-за изменения графика взимания пошлины.

Удары дронов и падение экспорта

Украинские беспилотники в сентябре нанесли серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам, что привело к сокращению экспорта нефтепродуктов на 13% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем морского экспорта упал на 9%.

Импорт российских нефтепродуктов в Турцию сократился на 27%, до самого низкого уровня с ноября 2022 года. В то же время поставки газа через "Турецкий поток" достигли 13,8 млрд куб. м за первые три квартала 2025 года.

Снижение доходов по категориям топлива

Сокращение доходов в сентябре охватило большинство категорий ископаемого топлива, хотя объемы некоторых экспортеров даже выросли:

Морской экспорт сырой нефти принес России 173 млн евро в день – рост на 1% по сравнению с августом, что соответствует росту объемов экспорта на 3%.

принес России 173 млн евро в день – рост на 1% по сравнению с августом, что соответствует росту объемов экспорта на 3%. Доходы от транспортировки сырой нефти по трубопроводам уменьшились на 2% – до 62 млн евро в день.

уменьшились на 2% – до 62 млн евро в день. Доходы от СПГ (сжиженного природного газа) выросли на 27%, до 40,5 млн евро в день, что соответствует увеличению объемов на 29%.

выросли на 27%, до 40,5 млн евро в день, что соответствует увеличению объемов на 29%. Доходы от трубопроводного газа упали на 4% – до 73 млн евро в день; объемы экспорта также уменьшились на 2%.

упали на 4% – до 73 млн евро в день; объемы экспорта также уменьшились на 2%. Доходы морских нефтепродуктов снизились на 13% – до 129 млн евро в день, а объемы экспорта упали на 9%.

снизились на 13% – до 129 млн евро в день, а объемы экспорта упали на 9%. Доходы от угля сократились на 13% – до 68 млн евро в день, хотя объемы выросли на 14%. Это первое падение доходов от угля за последние шесть месяцев.

Бюджетные и таможенные поступления РФ снизились

Налоговые поступления от нефти и газа в сентябре 2025 года снизились на 26% в годовом исчислении, однако в месячном сравнении выросли на 15% из-за изменения графика пошлины. В то же время налог на добычу нефти (НДС) за январь-сентябрь 2025 года составил 5 729 млрд рублей – на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

НДС по газу снизился до 686,5 млрд рублей – на 36% меньше из-за прекращения транзита через Украину и ограничения маршрутов, а доходы от экспортных пошлин в сентябре достигли 339 млрд рублей – это на 51% больше, чем в августе, и на 21% больше, чем в сентябре 2024 года.

Основные факторы роста пошлин – экспорт конденсатов (+7%), изменения в графиках таможенных пошлин и увеличение доходов от газа (+17% по пошлинам).

Кто покупает российское топливо

Китай остается главным покупателем российского топлива, на который приходится 42% доходов – 5,5 млрд евро в сентябре. Наибольшую долю составляет сырая нефть (59%), далее – уголь (14%), трубопроводный газ (12%) и СПГ (9%).

Индия занимает второе место с объемом закупок 3,6 млрд евро, где 77% приходится на сырую нефть. Турция – третья (2,6 млрд евро), а ЕС и Южная Корея – четвертые и пятые соответственно.

Уголь:

С момента введения санкций в декабре 2022 года до сентября 2025 года Китай закупил 43% российского угля.

Другие главные покупатели: Индия (20%), Турция (11%), Южная Корея (10%), Тайвань (4%).

Сырая нефть:

Китай приобрел 47% экспорта сырой нефти из России, далее следуют Индия (38%), Турция (6%) и ЕС (6%).

Нефтепродукты:

Турция была ведущим покупателем(26%) российских нефтепродуктов, далее – Китай (12%), Бразилия (12%) и Сингапур (8%).

Сжиженный природный газ (СПГ): ЕС остается крупнейшим покупателем российского СПГ – на него приходится половина экспорта. Далее по объемам идут Китай (22%) и Япония (18%).

Трубопроводный газ: ЕС покупает 35% газа, далее Китай – 30%, Турция – 29%.

Газ и нефть для Европы

Пять крупнейших импортеров ЕС заплатили России 906 млн евро за ископаемое топливо. Венгрия закупила больше всего – 393 млн евро, из них 166 млн – сырая нефть, 226 млн – трубопроводный газ.

Словакия импортировала 207 млн евро, Франция – 153 млн (все в форме СПГ), Бельгия – 92 млн, а Нидерланды – 62 млн евро.

За первые девять месяцев 2025 года Россия экспортировала в Европу около 28 млрд куб. м газа , что на 5% меньше, чем в 2024 году.

, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Основные маршруты: "Турецкий поток" и сжиженный природный газ (СПГ) .

и . Поставки СПГ в ЕС составляют около половины всего объема – 14,5 млрд куб. м , что на 14% меньше, чем в прошлом году.

, что на 14% меньше, чем в прошлом году. Газопровод "Турецкий поток" поставил 13,8 млрд куб. м – на 7% больше, чем годом ранее. Этот маршрут поставляет газ преимущественно балканским странам: Венгрии, Сербии и др.

Снижение предельной цены на нефть

Средняя цена нефти Urals в сентябре 2025 года снизилась на 2% – до 62,3 доллара за баррель. Скидка к Brent выросла на 39% – до 5,13 доллара, что связано с ограничением цены в 47,6 доллара, введенным 3 сентября ЕС, Великобританией, Канадой, Норвегией, Швейцарией и Австралией.

Полное применение этой ценовой границы сократило бы доходы России на 17% (1,53 млрд евро) только в сентябре, а предел в 30 долларов уменьшил бы их на 36%.

"Теневой флот" РФ и геометрия перевозок

В сентябре 69% российской сырой нефти экспортировались "теневыми" танкерами – это на 6% больше, чем месяцем ранее. По меньшей мере 18 таких судов использовали фальшивые флаги при перевозке, а 14 из них пересекали европейские воды.

Всего 338 судов экспортировали российскую нефть и нефтепродукты, из которых 112 были теневыми. Некоторые из этих судов (например, "Боракай") уже были задержаны за подделку флагов, но десятки других продолжили деятельность без помех.

При этом старые "теневые" суда вызывают серьезные экологические и финансовые риски из-за ненадлежащего технического обслуживания или отсутствия страхования. Ведь в случае аварий прибрежные страны могут столкнуться с затратами более 1 млрд евро на очистку или же взыскать с России миллиардные компенсации.

Как сообщал OBOZ.UA, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что в следующем году мировой рынок нефти столкнется с еще большим профицитом – он достигнет 4 миллионов баррелей в день. Такая ситуация будет обусловлена тем, что производители ОПЕК+ и их конкуренты увеличивают добычу, а спрос остается низким.

