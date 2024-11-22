Трамп выдвигает бывшего генпрокурора Флориды Памелу Бонди на должность руководителя Министерства юстиции.

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По словам Трампа, Пэм "переориентирует Министерство юстиции на его цель – борьбу с преступностью и восстановление безопасности Америки".

"Я знал Пэм много лет – она умная и жесткая, она первый боец Америки, которая прекрасно справится с работой генпрокурора!" – Трамп на платформе Truth Social.

Краткая информация о номинантке:

59-летняя Памела является американским адвокатом и политиком, представительницей Республиканской партии. Она занимала должность 37-го генерального прокурора Флориды с 2011 по 2019 год, став первой женщиной, избранной на этот пост. В 2020 году Бонди была одним из защитников Дональда Трампа во время его первого процесса по импичменту. До 2024 года возглавила юридическое подразделение Института политики, которое поддерживает Трампа.

Относительно Украины, скорее всего, не будет самостоятельной позиции - ее будет определять исключительно Трамп. Кандидатура имеет высокие шансы на прохождение Конгресса.

И снова Флорида, мать ее.)