Трамп в очередной раз пригрозил захватить Ормузский пролив силой: в Иране отреагировали с насмешкой

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами и жесткими мерами в случае блокирования Ормузского пролива или продолжения поддержки Тегераном террористических группировок в Ливане. В Иране ответили, что угрозы Трампа утратили убедительность, поскольку США уже пытались установить контроль над Ормузским проливом в ходе более чем стодневной войны, однако не смогли этого сделать.

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Заявления прозвучали на фоне переговоров между представителями США и Ирана, которые проходят в Швейцарии. Об этом Трамп написал в своей социальной сети, а также заявил в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер подчеркнул, что Иран должен повлиять на действия группировки "Хезболла", которую в США и Европейском союзе считают террористической организацией. По словам Трампа, в случае отказа Тегерана Вашингтон готов прибегнуть к новым силовым мерам.

Угрозы Вашингтона

В своем посте президент США заявил, что Иран должен"немедленно остановить своих высокооплачиваемых марионеток в Ливане", которые, по его словам, создают проблемы в регионе.

"Если они этого не сделают, мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее", – написал Трамп.

Отдельно в беседе с Fox News он затронул вопрос об Ормузском проливе – одном из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти. По словам ведущего Трэя Ингста, Трамп заявил, что в случае попытки перекрыть пролив последствия для Ирана будут разрушительными.

"Закройте его – и у вас не останется страны", – передал слова американского президента журналист.

Переговоры в Швейцарии

Заявления Трампа прозвучали на фоне дипломатических контактов между Вашингтоном и Тегераном. Ранее иранские власти заявили, что не готовы приступать к переговорам с США по санкциям и ядерной программе без достижения перемирия в Ливане.

Ожидается, что эта тема станет одной из главных в ходе нынешней встречи сторон в Швейцарии. Также участники переговоров обсуждают вопросы экспорта иранской нефти и возможного размораживания иранских активов.

Ответ Тегерана

На заявления Трампа отреагировал пресс-секретарь Комиссии национальной безопасности Ирана, который опубликовал пост в соцсети X. Он высмеял угрозы американского президента относительно возможного контроля над Ормузским проливом.

"Трамп возмутился возможностью перекрытия Ормузского пролива и пригрозил взять его под контроль и стать его стражем. Только дурак может делать столь пустые заявления", – написал иранский чиновник.

Он также заявил, что подобные угрозы уже утратили убедительность. По его словам, у США якобы была возможность установить контроль над проливом в течение более чем ста дней войны, однако они не смогли этого сделать.

"Срок действия этих блефов истек. Если бы вы могли, то за более чем сто дней войны взяли бы Ормузский пролив под контроль хотя бы на мгновение. Вы хотели этого, но не смогли", – говорится в посте.

Что предшествовало

Напомним, что 15 июня стало известно: США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании (документ был подписан в электронном виде). С американской стороны документ подписали президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. Подписание меморандума считается началом указанных 60-дневных переговоров о прекращении войны.

Уже 18 июня высокопоставленный представитель американской администрации обнародовал полный текст Меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Документ объявляет войну законченной, обязывает Иран открыть Ормузский пролив, а США — отменить санкции и разрешить Ирану продавать нефть. Отдельно в меморандуме определены масштабные экономические стимулы для Исламской Республики, в частности, отмена санкций и размораживание активов.

Однако, как сообщал OBOZ.UA, уже 20 июня Иран вновь объявил о закрытии Ормузского пролива. Среди причин, перечисленных иранским режимом, в частности, и нарушение первого пункта соглашения о прекращении огня со стороны Соединенных Штатов.

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