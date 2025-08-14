Трамп приказал смягчить правила запуска ракет: кому это будет выгодно

Президент США Дональд Трамп подписал указ "Стимулирование конкуренции в коммерческой космической отрасли", который смягчает правила запуска ракет для частных компаний. Документ призван ускорить развитие космической отрасли и увеличить количество запусков до 2030 года.

Видео дня

Теперь компании вроде SpaceX Илона Маска и Blue Horizon Джеффа Безоса смогут частично обходить обязательные проверки воздействия на окружающую среду, которые ранее проводило Федеральное управление гражданской авиации (FAA). Об этом пишет The Guardian.

Что известно

Согласно указу, компании смогут частично отказаться от прохождения экологической экспертизы, предусмотренной Законом о национальной политике в области охраны окружающей среды (NEPA). Ранее эти проверки были обязательными для получения разрешений на запуск от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Министр транспорта США Шон Даффи назвал указ Трампа "провидческим". FAA подвергалось критике как со стороны космических компаний за затяжные процедуры, так и со стороны экологических организаций за недостаточное использование проверок для защиты окружающей среды.

Экологическая экспертиза важна, поскольку запуски и посадки ракет могут нанести ущерб местным общинам, флоре и фауне. Примерами являются выбросы газов, звуковые удары, падение обломков и разлив опасных материалов. Судебные процессы против SpaceX в связи с запуском Starship в Техасе в апреле 2023 года показали реальные риски: стартовая площадка была повреждена, вспыхнул пожар, уничтожена часть государственного парка и местные гнезда диких птиц.

"Указ Трампа, похоже, особенно выгоден Илону Маску и его компании SpaceX. SpaceX стремится увеличить количество запусков и посадок ракет по всей стране", – отмечает издание.

Правозащитники и экологические организации критикуют указ, указывая, что он "подвергает людей и дикую природу опасности", позволяя корпорациям обходить законы об охране окружающей среды.

В мае FAA разрешило SpaceX увеличить ежегодное количество запусков Starship в Техасе с пяти до 25, а Falcon – с 50 до 95 в год в Калифорнии. Указ Трампа ускорит рассмотрение таких заявок, выгодно влияя на SpaceX и Blue Horizon. Белый дом назвал документ "очередной мерой по дерегулированию", направленной на упрощение экологических процедур и уменьшение бюрократической нагрузки.

Как сообщал OBOZ.UA:

Илон Маск раскритиковал новый налоговый законопроект администрации Трампа. В ответ президент назвал миллиардера "разочарованием" и предположил, что Tesla "никому не нужна". После этого акции компании Маска начали стремительно дешеветь.

Маск ответил, что Трамп победил на выборах только благодаря его поддержке, намекнул на создание новой партии и заявил о необходимости импичмента президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!