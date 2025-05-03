В США создали 'Техасскую зону нацобороны': что это значит

В США продолжают усиливать границу с Мексикой. Американские военные создали "Техасскую зону национальной обороны" – полосу территории шириной в несколько миль, где войскам США предоставлено право временно задерживать мигрантов или нарушителей границы.

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В апреле аналогичная зона была определена в Нью-Мексико. Подробности сообщает Reuters.

Согласно сообщению издания, о создании уже второй военной зоны вдоль границы с Мексикой американские военные сообщили поздно вечером в четверг, 1 мая. "Техасская зона национальной обороны" простирается восточнее границы Техаса и Нью-Мексико в Эль-Пасо в ширину достигает 63 мили. В этой полосе военные получили право временно задерживать мигрантов или нарушителей границы.

"Таможенно-пограничная служба США сохраняет юрисдикцию над нелегальными пересечениями границы в этом районе, и войска будут передавать задержанных мигрантов пограничному патрулю США или другим гражданским правоохранительным органам", – пишет Reuters.

Издание также сообщило, что, по данным прокуратуры штата Нью-Мексико, 82 мигрантам были предъявлены обвинения в пересечении границы военной зоны штата Нью-Мексико. Американские войска не задерживали ни одного из них, ими занимались сотрудники Погранично-таможенной службы.

"Эта зона предназначена для того, чтобы разрешить администрации Трампа использовать войска для задержания мигрантов, не ссылаясь на Акт о восстании 1807 года, который предоставляет президенту полномочия использовать американские военные для подавления таких событий, как гражданские беспорядки", – отмечает Reuters.

На американо-мексиканской границе находятся 11 900 военнослужащих. При этом американское правительство обнародовало данные, свидетельствующие, что в марте количество задержанных при нелегальном пересечении границы мигрантов упало до самого низкого за всю историю наблюдений уровня.

В настоящее время на границе находится около 11 900 военнослужащих. По данным правительства, количество мигрантов, пойманных на нелегальном пересечении границы в марте, упало до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Напомним, 25 января, через пять дней после инаугурации Трампа, США начали депортацию незаконных мигрантов: людей самолетами отправляли в страны происхождения.

А в конце апреля Верховный суд США временно приостановил депортацию мигрантов.

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