Трамп представил план завершения войны в Газе: какие главные пункты

Вашингтон пообещал контролировать выполнение договоренностей и взять на себя ключевую роль в восстановлении доверия между сторонами конфликта. План администрации президента США Дональда Трампа предусматривает ряд шагов для достижения мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом сообщил телеканал Al Hadath. По его данным, документ определяет этапы прекращения боевых действий, гуманитарной поддержки и постепенного урегулирования будущего статуса палестинских территорий.

Согласно плану, прежде всего должно произойти немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 48 часов. Далее предполагается разоружение группировки Хамас, в частности уничтожение наступательного оружия. Боевики, которые откажутся от насилия, получат амнистию, а другие будут иметь возможность выехать за границу.

США также предлагают возглавить процесс гуманитарной помощи и восстановления инфраструктуры в Газе — от жилых домов до больниц. Распределение международной помощи будут контролировать ООН и другие нейтральные структуры. Временное управление анклавом будут осуществлять "квалифицированные палестинцы" под международным наблюдением до завершения реформ Палестинской автономии.

Для гарантий безопасности в регионе планируется размещение арабских и международных сил, которые будут действовать до постепенного отвода израильских войск. Отдельным пунктом предусмотрен обмен пленными: Израиль освободит палестинских заключенных после возвращения заложников.

Напомним, Европейская комиссия создает новый донорский механизм для поддержки Палестины, сосредотачиваясь на восстановлении Газы и восстановлении экономики. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что основой мира остается принцип "двух государств".

Также OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что расходится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером относительно планов Лондона признать Палестинское государство. Трамп подчеркнул, что стремится к скорейшему завершению конфликта на Ближнем Востокеи возвращению всех заложников.

