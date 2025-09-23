'Должны сделать больше': фон дер Ляйен объявила о создании Группы доноров для Палестины

Европейская комиссия создает новый донорский механизм для поддержки Палестины, сосредотачиваясь на восстановлении Газы и возрождении экономики. Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что основой мира остается принцип "двух государств".

Об этом фон дер Ляйен заявила во время выступления на Международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса. Она подчеркнула, что ЕС станет ключевым партнером в восстановлении Газы и запуске палестинской экономики.

Мир на основе двух государств

Фон дер Ляйен отметила, что будущее Палестины и Израиля зависит от компромисса между обеими сторонами. По ее словам, создание безопасного Израиля и жизнеспособного палестинского государства с устранением ХАМАС является основой любого мирного плана.

Экономическая поддержка

Европа планирует стать ведущим донором в восстановлении Газы и возрождении палестинской экономики. Президент Еврокомиссии подчеркнула важность участия соседних стран в этих усилиях, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Финансовый пакет

Фон дер Ляйен назвала Европу "спасательным кругом Палестинской администрации", которая уже получила беспрецедентный пакет помощи объемом 1,6 млрд евро. В то же время она подчеркнула, что международное сообщество должно сделать больше, ведь речь идет о самом выживании палестинских властей.

Что предшествовало

Признание Палестины набирает международную поддержку. Ранее об официальном признании Палестины государством заявили Франция, Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что это является единственным путем к миру и одновременно ударом по ХАМАС.

Такие шаги вызвали резкую реакцию Израиля. Премьер Биньямин Нетаньяху назвал их "угрозой существованию государства" и "наградой за терроризм". Похожей позиции придерживается и Вашингтон, считая признание дипломатическим подарком ХАМАС после нападения 7 октября 2023 года.

В то же время не все страны ЕС поддержали инициативу. Парламент Нидерландов отклонил предложение об официальном признании Палестины и проголосовал против введения санкций в отношении Израиля.