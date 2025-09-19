Трамп предложил лишать лицензий телеканалы, которые его критикуют

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что 97% телесетей выступают против него, и создают ему плохой образ. По его мнению, "их лицензии надо было бы отозвать".

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту своего самолета. Как отмечает BBC, таким образом Трамп прокомментировал отстранение от работы популярного ведущего Джимми Киммела.

Что предшествовало

Вечернее ток-шоу Jimmy Kimmel Live очень популярно в США. Напомним, что именно Джимми Киммел первым раскритиковал и высмеял Дональда Трампа из-за напряженной встречи и спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в последний день зимы.

Но вечернее шоу на неопределенный срок сняли с программы из-за обвинений ведущего в адрес MAGA-активистов и критических комментариев о самом Трампе.

Что говорит Трамп

Трамп отметил, чтоубедительно выиграл президентские выборы, даже "несмотря на то, что 97% телесетей против него".

"Они говорят негативно, создают мне плохой образ. Возможно, их лицензии надо было бы отозвать", – сказал американский президент телевизионщикам. Правда, он разговаривал исключительно с журналистами из пула Белого дома.

Что говорят специалисты

В свою очередь глава Федеральной комиссии по связи (именно она отвечает в США за телевидение) Брендан Карр заявил, что отстранение Киммела – это не "последнее такое решение".

"Мы и в дальнейшем будем требовать от вещателей нести ответственность за общественные интересы. А если вещателям не нравится это простое решение, они могут сами отнести свою лицензию в Федеральную комиссию по связи", – сказал он.

Однако юристы, мнение которых приводит британский вещатель, считают, что администрации Трампа не удастся отбирать у телесетей лицензии из-за политических высказываний. Это запрещает первая поправка к конституции США, гарантирующая свободу слова.

Другие ссоры Трампа с масс-медиа

Напомним, что Трамп недавно подал иск о клевете и диффамации на сумму 15 миллиардов долларов против The New York Times. По его словам, эта газета "фактически стала "рупором" Радикальной левой демократической партии", а также является "одной из худших и самых дегенеративных газет в истории нашей страны".

Как сообщал OBOZ.UA, также Трамп резко отреагировал на вопрос австралийского журналиста о бизнесе его семьи. Это произошло во время короткого брифинга в Белом доме перед вылетом на государственный визит в Великобританию.

