Трамп посетит Китай для встречи с Си Цзиньпином: в Politico раскрыли подробности

Президент США Дональд Трамп готовится к визиту в Китай, где может состояться его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином. Поездка, по предварительным данным, планируется на первую неделю апреля.

Официальные даты визита пока не подтверждены, однако переговоры ожидаются по ключевым вопросам двусторонних отношений. Об этом сообщает Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, Трамп пообещал посетить Китай в апреле после встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее осенью прошлого года. В то же время Белый дом пока не объявил точные даты предстоящей поездки.

Ожидается, что во время визита стороны продолжат переговоры по ряду стратегических тем.

Среди них – ситуация вокруг Тайваня, вопрос торговых барьеров, а также другие аспекты двусторонних отношений между США и Китаем.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что даты поездки еще не утверждены.

В свою очередь, китайское посольство в Вашингтоне не предоставило оперативного комментария относительно возможных сроков визита.

Напомним, президент США Дональд Трамп в среду, 4 февраля, провел телефонный разговор с госсекретарем Компартии Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре Дональд Трамп расхвалил свои переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Эта встреча, по его словам, "приведет к вечному миру". Он не объяснил, что именно имеет в виду и на какие конкретно договоренности по миру он надеется.

