Трамп посетил Техас, чтобы оценить ущерб от наводнения, унесшего жизни более 120 американцев

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил просьбу губернатора Техаса Грега Эбботта продлить срок действия объявленного стихийного бедствия в округе Керр и расширить его за пределы округа. Благодаря этому еще восемь округов центральной части Техаса, где неделю назад было масштабное наводнение, получат финансовую помощь из федерального бюджета.

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Об этом объявил сам американский лидер во время своего визита в Техас, где он хотел воочию оценить ущерб от наводнения, которое унесло жизни более 120 американцев. Президент на вертолете облетел наиболее пострадавшие районы штата, после чего провел брифинг.

Трамп также встретится со спасателями и родственниками жертв наводнения.

Выступая на брифинге Трамп очень эмоционально рассказал, что он увидел во время своей инспекции, и отметил, ссылаясь на местные власти и родственников погибших и пострадавших, что администрация штата "сработала очень хорошо и профессионально" – в противном случае жертв было бы гораздо больше.

"Я никогда ничего подобного не видел. Маленькая узкая река, которая одновременно превращается в монстра. И именно так здесь произошло. Это ужас", – сказал он.

Также президент США отметил, что трагедия округа Керр только добавляет уверенности в решении закрыть Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и вернуть полномочия реагирования на стихийные бедствия штатам.

Как сообщал OBOZ.UA, по последним данным, в результате указанного наводнения в центре Техаса погибло по меньшей мере 120 человек. Это число еще может измениться – еще 172 человека здесь считаются пропавшими без вести.

Больше всего пострадал округ Керр, где сейчас подтверждено 96 смертей. Причем, среди погибших –36 детей.

Поисково-спасательная операция в Техасе продолжается. Более 2100 спасателей из местных, штатных и федеральных подразделений задействованы в поисках и помощи. В округ прибыли команды из 12 других штатов.

В Керри до сих пор разыскивают 161 человека, в том числе детей. Напомним: на момент начала наводнения в детском лагере "Мистик" (недалеко от города Керрвилл) находились около 750 девочек. Подавляющему большинству детей удалось спастись, однако десятки девочек пропали без вести.

В противовес словам Трампа о "замечательной работе" местных властей, в штате продолжается расследование, которое выясняет, почему система оповещения не сработала должным образом. В частности, известно, что чиновники отложили более чем на полтора часа отправку предупреждений об опасности.

По словам министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, Национальная метеорологическая служба направила оповещение вовремя, но это "не значит, что его услышали". Федеральная чиновница подчеркнула, что сейчас местные власти должны оценить свою систему оповещения и сделать выводы.

В свою очередь губернатор Техаса Грег Эбботт анонсировал специальную законодательную сессию, которая будет посвящена вопросам наводнений, чтобы "обеспечить лучшую подготовку к таким событиям в будущем".

Уже 6 июля Трамп подписал декларацию, которая объявила режим стихийного бедствия в Керри. На тот момент было известно о 59 погибших только в этом округе, а всего в штате – о более 80 погибших.

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